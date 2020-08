Eindelijk! Tesla Model Y in Nederland geregistreerd!

De Tesla Model Y is in Nederland! De crossover is eindelijk bij de RDW geregistreerd. Dat betekent binnenkort nog meer Tesla’s.

In twaalf jaar tijd is Tesla gestegen van kitcar producent van omgekatte Lotussen tot meest waardevolle fabrikant van dit moment. Tesla doet het even. Door zich te concentreren op extreem goede accu’s, efficiënte motoren, hoogstaande autopilot-techniek en een supercharger-netwerk kun je dus dingen als bouwkwaliteit, interieurafwerking en een deugdelijk functionerende spuitcabine overslaan.

Model Y

Het is briljant, want het werkt. Op dit moment levert Tesla drie auto’s: de Model S (2012), Model Y (2015) en Model 3 (2018). Nu is het tijd voor het model om de line-up sexy te maken, met de Model Y. Nu zit er bij Tesla altijd even tijd tussen de onthulling en de daadwerkelijke levering. De auto werd anderhalf jaar geleden al geïntroduceerd, maar we moeten ze nog tegenkomen in ons kleine, koude, kikkerlandje dat gek is op Tesla’s.

RDW

Maar goed nieuws: de eerste Tesla Model Y is bij de RDW geregistreerd! Dat kunnen we opmaken uit dit ‘draadje‘ dat wij vonden op Twitter met de hulp van een Nederlandse Tesla Super Fanboy. Eigenlijk moeten we de eerste zin in deze alinea iets anders formuleren, want de eerste Model Y’s zijn geregistreerd, inderdaad: meervoud.

Goedgekeurd

Dit betekent dat de Model Y goedgekeurd is door de RDW en dat de Model Y in Nederland is. Ook kan dit min of meer betekenen dat de EU-specificatie voor de Model Y zo goed als ‘af’ is. Dat heeft dan nog relatief lang geduurd, alhoewel Tesla levering herfst 2020 van te voren had aangegeven. De Model Y is niet alleen al anderhalf jaar oud, in feite is het meer een andere carrosserievariant van de Tesla Model 3, dan echt een compleet nieuw model. Het interieur komt rechtstreeks uit de Model 3, alleen staan de stoelen op stelten.

Bestellen in Nederland

De Tesla Model Y is al wel te bestellen. De nieuwe instapper is de Model Y Long Range met vierwielaandrijving. Deze knalt in 5,1 seconden naar de 100 km/u en haalt 217 km/u. Op een volle accu kun je maar liefst 505 km halen. Deze variant kost 65.018 euro. In principe is dit de beste keuze als je een Model Y zoekt, aangezien je waarschijnlijk een iets praktischere keuze moet maken (anders had je wel een Model 3 kunnen kopen).

Performance

De tweede versie is de Model Y Performance, eveneens met vierwielaandrijving. Deze haalt 241 km/u qua topsnelheid en 480 km op een volle accu. De 0-100 km/u sprint is hilarisch: 3,7 seconden! Dat is sneller dan een X3 M Competition, GLC 63S AMG of F-Pace SVR. Dat terwijl de prijs van 71.018 euro vele malen bescheidener is. Mochten beide prijzen te hoog zijn, een Model Y met enkel achterwielaandrijving zal in mei 2021 volgen.

Met dank aan Tesla Super Fanboy De Luxe voor de tip!