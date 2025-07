Dit is de dikste Peugeot 205 Cabrio van Marktplaats

Veel echte francofielen zijn er niet op de redactie. Maar een ding daar kunnen we het wel over eens zijn: dikke kleine bommetjes maken, dat kunnen ze wel in La Douce France. Koop nu de dikste Peugeot 205 cabrio van Marktplaats voor de zomer!

De Golf GTI wordt historisch gezien als de moeder van alle hete hatchbacks. Maar zoals wel vaker, hadden de Duitsers vooral goede executie van een idee en een succesvol marketingapparaat. In realiteit waren de Fransen namelijk eerder. Renault had al de Renault 5 Alpine in de aanbieding. En wat te denken van de Simca 1100 Ti. De wat? Precies ja…De Fransen hadden het goede idee. De Duitsers werkten het uiteindelijk succesvoller uit.

Desalniettemin: de lijst van gave Franse hete hatchbacks is schier eindeloos. Direct denk je natuurlijk aan de Peugeot 205 GTi en de Renault Clio Williams. Maar er waren ook nog de 106 Rallye, de 206 RC, de Renault 5 Turbo, De Clio V6, de Clio Cup 180, de verschillende generaties Mégane RS…enzovoorts. Uw trouwe dinosaurus heeft een soort OCD waardoor alleen premium RWD een optie is. Maar ja, als het dan toch ooit FWD zou moeten zijn, is er weinig waarin je beter kan gummen en hoeken dan een Franse hete hatch.

De 205 GTi is natuurlijk een absolute legende, maar de echte blepper was de 205 T16. Deze rallyauto voor de straat was een letterlijke rallyauto voor de straat. Met de 205 heeft de auto eigenlijk weinig te maken. De wielbasis is veel langer, de motor zit achterin en drijft de achterwielen aan. Extreem premium, maar ook heel erg duur.

Voor mensen die wel de looks wilden, maar minder wilden betalen en/of minder ingewikkelde techniek op de oprit wilden hebben, was er Dimma. Deze Belgische tuner ontwikkelde een bodykit voor de 205, die officiële goedkeuring ontving van Jean Todt. Jawel, díe Jean Todt. De latere Ferrari F1 eindbaas, FIA voorzitter en horloge-miljonair die destijds het raceprogramma van Peugeot bestierde.

De 205 werd hierdoor uitermate dik en de Dimma bodykits zijn dan ook erg gewild. Op Marktplaats staat er nu zo’n Peugje te koop met de kit. Het is geen GTi, maar een CTi, dus de open variant. Er staat pas 14.028 kilometer op de klok. Volgens de verkoper is dat niet omdat de teller maar vijf cijfers heeft, maar omdat er echt maar zo weinig mee gereden is. De auto is namelijk jarenlang in handen geweest van een voormalig Zweeds Peugeot dealer. Die heeft er maar sporadisch mee gereden.

Dat wil niet zeggen dat de auto in nieuwstaat verkeert. Maar je kan hem waarschijnlijk wel relatief makkelijk fabrieksnieuw laten maken. De vraagprijs op Marktplaats is 35.000 Euro. Niet weinig geld, maar je hebt wel een icoon in handen. @casperh had ‘m ook. Koop dan?