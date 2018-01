Mercedes vindt B-team in de Formule 1 een strak plan

The A-Beam!

Soms laten ontwikkelingen die je al verwacht had wat langer op zich wachten. Alsof de realiteit even tijd nodig heeft om zich te voegen naar het onvermijdelijke. Zelfs in een snelle sport als de Formule 1 is dat het geval. Waar we het in dit geval over hebben is het opslokken van de sport door de grote jongens, waardoor de kleintjes verdrongen worden.

Dit fenomeen was enkele jaren geleden al een hot issue toen er sprake van was dat de grote teams drie auto’s in zouden kunnen zetten om het startveld wat aan te dikken. Als alternatief leek Bernie het wel een goed idee als de regel werd losgelaten dat teams hun eigen chassis moesten ontwikkelen. Op die manier zouden teams als Ferrari en Mercedes simpelweg hun auto’s kunnen verkopen aan privateers.

In mijn ogen zijn dit slechte ontwikkelingen. Ja, op de korte termijn zou het even kunnen werken. In het verleden hebben beide situaties zich immers ook al voorgedaan in de F1. Maar op termijn zouden er onherroepelijk twee dingen gebeuren. Ten eerste zouden alle B-teams voor dé of in ieder geval een dominante auto kiezen, tenzij ze enorm gesubsidieerd zouden worden door ‘een kneusje’.

Neem het afgelopen jaar als basis. Stel dat je volgend jaar in de F1 zou mogen starten met je eigen team en je mocht auto’s betrekken bij een fabrikant naar keuze. Ongetwijfeld zou je voor de Mercedes gaan, of hooguit voor de Ferrari. Zeker als je weet dat alle andere teambazen dat ook doen. Immers, als je een Renault kiest, rijd je elke race achter al die andere teams aan.

Laat dit proces lang genoeg doorgaan en op een gegeven moment blijft het huidige DTM over met monopostos. Voor de tijd dat Renault de kans krijgt een betere auto te bouwen dan de anderen, zijn ze immers al lang en breed uit de sport verdwenen. Geen enkele fabrikant houdt het jarenlang vol elke racezondag 25ste en 26ste te worden achter 24 Mercedes en Ferrari’s. En als ook de een voor laatste fabrikant er de brui aangeeft, is je raceklasse dood en/of een ‘one-make series’. Het restant, mocht dat er zijn, heeft in ieder geval niks meer te maken met de Formule 1 in diens huidige vorm.

Wat dat betreft ben ik ook sceptisch over de ‘overname’ van Sauber door het team van Ferrari. Oké, het is voorlopig nog niet echt een overname maar meer een sponsordeal. Desalniettemin zullen de banden met het fabrieksteam van Ferrari flink aangehaald worden. En het volgende doelwit van Sergio Marchionne staat al klaar in de vorm van Team Maserati Haas F1.

Ook concurrent Mercedes volgt deze ontwikkelingen met argusogen. Teambaas Toto Wolff zegt tegen ESPN:

I think what Sergio Marchionne and Maurizio are doing is very clever. They’ve had a good relationship with Haas. That has helped Haas and helped Ferrari and what they are doing now with Sauber is very visionary. With Fred he has a team principal on the other side who knows the business inside out and it can be an alliance that can be dangerous for us.

En jawel, volgens Wolff praat Mercedes al met een team op de grid om een soortgelijke deal te sluiten:

It’s something that we are considering. It’s not easy because you don’t want to distract your own organisation with a collaboration with another team on the other side. We are not the only ones who are having intelligent ideas. We are having discussions but nothing is done yet.

Zie jij de groter wordende invloed van de topteams in de F1 wel als een positieve ontwikkeling, of vrees je ook voor de toekomst van de sport als deze machtsblokken de sport opslokken (en vervolgens weggaan)?