De keiharde cijfers: zoveel auto’s leverde Tesla af in 2017

Elon heeft de exacte cijfers uit de doeken gedaan.

Het slechte nieuws wisten jullie al: in plaats van de gehoopte 80.000 Model 3’s zette Tesla er iets minder af. Het werden er uiteindelijk 1.770, waarvan 220 stuks in Q3 en 1.550 stuks in Q4. Eentje daarvan werd in Nederland op kenteken gezet. Tesla claimt wel dat er bij het sluiten van de markt nog eens 860 Model 3’s ‘op weg’ zijn naar klanten. Het bedrijf claimt in de allerlaatste dagen van het jaar nog flinke vooruitgang geboekt te hebben met de productie van de Model 3. In de laatste week van het jaar werden er 793 gebouwd. Als je de lijn van de laatste paar dagen in deze week door zou trekken, ligt het tempo ‘al’ op 1.000 stuks per week.

During Q4, we made major progress addressing Model 3 production bottlenecks, with our production rate increasing significantly towards the end of the quarter. In the last seven working days of the quarter, we made 793 Model 3’s, and in the last few days, we hit a production rate on each of our manufacturing lines that extrapolates to over 1,000 Model 3’s per week.

Het is duidelijk: Tesla acht het noodzakelijk een beetje te goochelen met cijfers om het allemaal nog een beetje ‘smoel te geven’. Het doel is nu 2.500 Model 3’s per week eruit te gooien aan het eind van dit kwartaal. Aan het eind van Q2 moet dan het oorspronkelijke doel van 5.000 stuks per week bereikt worden. In de tussentijd bedankt het bedrijf iedereen die het geduld kan opbrengen om te wachten op zijn Model 3:

We’re very grateful to everyone at Tesla who has poured their heart and soul into helping with the Model 3 ramp and creating the progress we are seeing. We’re also very appreciative of our Model 3 customers, who continue to stick by us while patiently waiting for their cars.

Goed, de (eigen) hoge verwachtingen werden dus niet waargemaakt, maar was het dan alleen maar kommer en kwel voor Tesla afgelopen jaar? Neen! Het bedrijf zette voor het eerst in haar geschiedenis 100.000 auto’s af. De Model S (rijtest) en Model X (rijtest) gaan namelijk lekker. De twee modellen waren samen goed voor 101.312 stuks. Opvallend daaraan is vooral dat de ‘oude’ Model S slechts in Q4 van 2015 en Q3 van 2016 beter verkocht dan in Q4 van 2017. In ons land deden Tesla’s grote modellen overigens respectievelijk 2.051 stuks (Model S) en 1.238 stuks (Model X).

We alvast benieuwd wat 2018 Elons bedrijf gaat brengen. Het einde van substantiële subsidies op Tesla’s in Amerika komt in zicht. Is het positieve momentum dat Tesla heeft opgebouwd voldoende om dit (dubbel en dwars) te compenseren? De tijd zal het leren.