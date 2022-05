Mercedes wil minder motoren gaan leveren

Mercedes heeft geen zin meer in het leveren van veel motoren.

Sinds de introductie van de hybrides in de F1, heeft menig coureur oh lord won’t you buy me a Mercedes Benz geneuried. De Mercedes en de Mercedes power unit waren zo dominant, dat het fabrieksteam achteraf toegaf de motor vaak wat teruggeschroefd te hebben. Ook dan hadden ze nog genoeg marge over om te winnen.

Dominant

Zeker in die eerste jaren was de Mercedes power unit zó goed, dat zelfs Williams nog regelmatig podia scoorde. Moet je nagaan. Een en ander veranderde kortstondig toen Ferrari wat trucjes uithaalde om extra steigerende paarden tevoorschijn te toveren. Maar dat werd snel rechtgezet. Eigenlijk pas dit jaar verschenen er wat vraagtekens over de kwaliteit van de Merrie-motor. Dat had natuurlijk alles te maken met de matige prestaties van zowel het fabrieksteam als de klantenteams aan het begin van het seizoen.

Klantenmotoren

Toeval of niet, Toto Wolff geeft nu aan dat hij een beetje klaar is met drie teams voorzien van klantenmotoren. Dat heeft er alles mee te maken dat de FIA limieten stelt aan wat fabrikanten teams mogen vragen voor het leveren van motoren. Die limieten maken het eigenlijk niet economisch interessant om motoren aan een zwik teams te leveren.

McLaren, Aston Martin en Williams

Wolff zegt nu concreet dat hij eraan denkt om in ieder geval terug te gaan naar twee klantenteams. Momenteel levert Mercedes motoren aan drie klantenteams, te weten McLaren, Aston Martin en Williams. Een van die teams zou dan dus op zoek moeten naar een nieuwe motorenpartner.

Renault voor de redding?

Im Fall der Fälle zou Renault voor dat team dan de aangewezen vervanger zijn, als Ferrari en Honda Red Bull Powertrains de bal niet oppakken. Er bestaat namelijk een regel dat de fabrikant die de minste motoren levert verplicht is een team dat zonder motor komt te zitten uit de brand helpt. Mogelijk zou dat dan wel tegen wil en dank zijn van beide partijen. Renault heeft immers al eerder aangegeven niet te zitten wachten op een klantenteam, hoewel velen destijds schamperend opmerkten dat klantenteams ook niet zitten te wachten op Renault. Wellicht ligt dat nu overigens anders daar de Renault power unit naar verluidt best oké is.

Porsche en Audi

Hoe dan ook staat er dus mogelijk weer wat te gebeuren in de F1, zoals altijd. We zijn vast benieuwd wat de verdeling wordt als Porsche en Audi zich in 2026 in het feestgedruis wagen.