Max Verstappen kan eindelijk een eigen motor krijgen - Autoblog.nl

Als alles een beetje meezit, kan Red Bull (en dus Max Verstappen) gebruik maken van een eigen motor.

Het blijft een beetje het struikelblok van de carrière van Max Verstappen: de motor in de Red Bulls. Ze hebben te weinig vermogen en gaan te vaak stuk. Je kan het ook anders zien: sinds de nieuwe motorreglementen heeft Mercedes ‘de heilige graal’ ontdekt die niemand anders kon vinden en verbreken ze alle records.

Motorenhysterie

De hele motorenhysterie is nog lang niet afgelopen. Honda kwam er dit jaar pas dat deelname in de F1 een beetje haaks staat op wat ze willen: elektrische auto’s verkopen. En dus stoppen de Japanners ermee. Dit jaar is het laatste jaar dat Honda meedoet. Reken er maar op dat ze alles eraan doen om goed afscheid te nemen, maar dat ze alsnog tekortkomen ten opzichte van Mercedes. De regels zijn immers nauwelijks veranderd.

Eigen motor voor Red Bull

Voor 2022 is er nog niets bevestigd, maar de kans dat Red Bull het zelf gaat doen groeit gestaag. Dat meldt Autosport, dat een interview had met rasopportunist Helmut Marko. Volgens hem is Red Bull erbij gebaat om het Honda F1-project over te nemen. Het belangrijkste is echter 2025. Dan gaan de nieuwe regels van start. Voor Red Bull is het zaak dat de kosten niet te hoog uitvallen.

Denk aan het wegvallen van de MGU-H unit en een algemeen eenvoudiger design van de motor. Als de kosten zo’n 50 miljoen per jaar zijn, kan Red Bull er een solide businesscase van maken. Dit zou betekenen dat Red Bull in 2025 aan de start kan verschijnen met een geheel eigen motor. Als dat lukt, is Red Bull een heus fabrieksteam. Maar hoe groot is die kans?

Kans op eigen motor

Volgens Helmut Marko is die kans zo’n 80 tot 85%. Over de kansen dat ze toch moeten aankloppen bij Renault, laat Marko dan weer niets los. Marko wil zich alleen focussen om het Honda-project over te nemen. Stel dat Marko lichtelijk overdrijft over de progressie die geboekt wordt (is niets voor hem, maar toch), dan nog is Renault altijd een optie. De Franse fabrikant levert namelijk alleen aan zich zelf. Als een team zonder motor zit, is de motorenbouwer met de minste afnemers verplicht te leveren.