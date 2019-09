Deze Mercedes X-Klasse is misschien wel de meest stijlvolle

Wellicht.

Als we het hebben over pick-ups, dan zijn er maar weinig modellen die dezelfde stijlvolle uitstraling hebben als de Mercedes X-Klasse. Waar dergelijke voertuigen veelal ruig en robuust zijn – het zijn immers werkpaarden – is de X-Klasse dit ook wel, maar in mindere mate. De versie die je bij Kahn Design op de kop kunt tikken, lijkt vorm helemaal boven functie te verkiezen.

Hoewel de X-Klasse van Kahn Design nog altijd voorzien is van bijvoorbeeld een laadbak en zichzelf hiermee flink handig kan maken, heeft het bedrijf achter deze pick-up er duidelijk voor gekozen stijl boven al het andere te laten gaan. Zo is het interieur bijgespijkerd, op talloze plekken binnenin de auto is nieuw, hoogwaardiger leer te bekennen.

Kahn Design heeft het uiterlijk van de auto eveneens niet hetzelfde gelaten. Het bedrijf heeft de X-Klasse een nieuwe voor- en achterbumper en 22″ velgen gegeven en al het chroom van de auto gehaald. Met name die laatste modificatie helpt het voorkomen van de Mercedes.

Over aanpassingen aan de aandrijflijn wordt niet gesproken, maar dat zal wellicht iets te maken hebben met het feit dat dit een van de krachtigere varianten van de X-Klasse is. Het gaat hier namelijk om de X350d. Deze uitvoering heeft een drieliter V6 dieselmotor die goed is voor 258 pk en liefst 550 Nm. Standaard wordt de auto geleverd met 4MATIC-vierwielaandrijving en een zeventrapsautomaat. De versie van Kahn Design kost 48.999 pond (~ 55.000 euro).