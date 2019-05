Autoblog advies: avontuurlijke crossover voor 20K

Hoe gek wil je het maken?

Er zijn van die auto’s die je gaat waarderen naarmate je er een tijdje mee onderweg bent. Nou klinkt het idee van een BMW 530d of Mercedes S500 voor de meeste mensen wel goed in de oren, maar er zijn ook van die auto’s waarvan je bovenstaande eigenschap minder snel verwacht.

Claudia is op zoek naar een dergelijke auto. Zij en haar man hebben een gezin met drie kinderen. Maar zoals wel vaker het geval is met kinderen, nemen ze vriendjes en vriendinnetjes mee, waardoor ze niet in de auto passen en met twee auto’s moeten gaan. De man van Claudia rijdt in een Audi A3 sedan met dieselmotor. Die auto wordt nu alleen zakelijk ingezet. Claudia heeft jarenlang in een Renault Scenic gereden, maar is er naar eigen zeggen een beetje op uitgekeken. Ja, de auto is praktisch, maar ze wil geen MPV meer. Anders had ze een Grand Scenic kunnen kopen en het AB-advies formulier niet ingevuld.

Het liefst heeft Claudia zo’n nieuwe Mercedes GLS, maar ze realiseert zich ook wel dat die auto’s wel érg kostbaar zijn. Gezien het beperkt aantal kilometers dat ze maakt, gaat de voorkeur uit naar benzine. Er hoeft geen trekhaak achter en ze is ook geen scheurneus, dus de motor hoeft niet te krachtig te zijn. Luxe uitrusting is daarentegen wel gewenst.

De wensen en eisen kun je bekijken in de onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Audi A3 TDI sedan, Renault Scenic Privilege Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 20.000 euro Jaarkilometrage: Niet meer dan 10.000 km waarschijnlijk Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Scenic wordt echt te oud, op zoek naar grotere SUV Gezinssamenstelling: Getrouwd, drie kinderen Voorkeursmerken /modellen: Mercedes-Benz GLS 580 No-go modellen / merken: Frans en Italiaans. Daar hebben we er te veel van gehad.

Wat mis je door de no-go’s:

Hier kunnen we kort over zijn, namelijk niets. Er zijn geen Franse en Italiaanse auto’s die in aanmerking komen.

We beginnen met zo verstandig mogelijke opties en gaan langzaam over naar minder verstandige, maar wellicht leukere mogelijkheden:

Nissan Qashqai+2 2.0 Connect Edition (J11)

€ 19.950

2014

50.000 km

Het avontuur begint met de Nissan Qashqai+2. De naam zegt precies wat de auto is: een Nissan Qashqai, maar dan met ruimte voor twee extra personen. Precies goed dus. In deze context is het vooral een heel erg verstandige keuze. In het budget kun je namelijk met gemak heel keurige exemplaren met weinig kilometers vinden bij officiële dealers met dealergarantie. Het is meer een crossover dan echt een avontuurlijke SUV. Je kan ze vinden met vierwielaandrijving, maar in de basis is het eerder een hoge hathcback. Dat merk je ook aan de beschikbare ruimte, die valt enigszins tegen. Daardoor valt het verbruik dan wel weer mee.

Mitsubishi Outlander 2.0 Business Edition (ZK)

€ 19.995

2015

90.000 km

Dankzij al die PHEV-gekte vergeten we dikwijls dat de Outlander an sich een uitstekende auto is. Nieuw is het niet meer de beste keuze, maar als occasion is het een topper. Een voordeel van een ‘niet-PHEV’ is dat je namelijk exemplaren kan vinden met een extra zitrij. Net als de Quashqai+2 is het vooral een verstandige keuze. Het ruimte-aanbod is iets beter voor elkaar dan bij de Nissan. Om te rijden is het allemaal niet spannend: de Outlander met 2.0 motor is niet bijzonder vlot en de wegligging is voornamelijk op comfort afgestemd. Voordelen zijn de degelijke techniek en het feit dat je jonge exemplaren kunt vinden voor 20 mille.

Kia Sorento 2.4 X-ecutive (XM)

€ 17.950

2012

60.000 km

Kijk, dit begint er al meer op te lijken. De Sorento is een flinke maat groter dan de bovenstaande Japanners. Ondanks het feit dat je een grotere 2.4 benzinemotor hebt met meer vermogen, voel je daar in de praktijk niet zoveel van: de Sorento is immers ook ietsje zwaarder. Qua betrouwbaarheid staat de auto minimaal op het niveau van zijn Japanse collega’s. Kortom, net even wat stoerder, maar nog enigszins verantwoord. De ‘XM’-generatie van de Sorento komt uit de tijd dat Kia sprongen vooruit maakte qua verfijning en qua interieur-kwaliteit. Helaas is dat bij deze Kia nog net níet het geval. Het is vrij saai en voelt, ondanks de aanwezige luxe, vrij kaal aan. Wel zijn er voldoende exemplaren te vinden bij merkdealers met gunstige garantievoorwaarden.

Mazda CX-9 3.7 V6 (TB)

€ 16.950

2009

135.000 km

Een van de gaafste auto’s in zijn klasse was de Mazda CX-9. Helaas is de auto maar heel kort in Nederland geleverd. De auto was ontworpen met de Amerikaanse markt in het achterhoofd. Dat verklaart meteen de motor, een lekker dikke 3.7 liter grote V6. Deze levert een gezonde 273 pk en is gekoppeld aan een automaat. De prestaties van het geheel laten zich desalniettemin slechts als ‘adequaat’ omschrijven. De auto weegt meer dan twee ton, dus je moet alle zeilen bijzetten om die Qashqai bovenaan dit lijstje voor te blijven. Het is vrij lastig om een goed exemplaar in de buurt te vinden, simpelweg omdat het aanbod vrij beperkt is. Als het lukt heb je wel een originele auto.

Subaru Tribeca 3.6 (GH)

€ 15.900

2007

145.000 km

Een goede tegenhanger van de Mazda CX-9 is deze Subaru Tribeca. Deze auto begon zijn carrière nogal ongelukkig: de neus was dermate lelijk dat zelfs de marketingafdeling er niet veel mee kon. Bij de advertentie koos men er destijds voor om de achterkant van de auto weer te geven. Gelukkig kwam er snel een facelift. De motor maakt een geluid dat doet denken aan dat van een 911. Niet vreemd aangezien het een zescilinder boxermotor betreft. Ondanks meer dan voldoende vermogen, is het niet echt een snelle auto. Dit met dank aan het hoge gewicht en de stroomlijn van SUV. Voordeel: bijna alle exemplaren zijn standaard zeer luxe uitgerust. De betrouwbaarheid is over het algemeen goed voor elkaar, maar onderdelen zijn erg schaars en dus vrij prijzig.

Volvo XC90 2.5T Momentum

€ 17.500

2010

140.000 km

De auto die zijn segment min of meer herdefinieerde. De XC90 was destijds een van de eerste SUV’s met personenwagen kwaliteiten. Waar de X5 sportieve kwaliteiten biedt, gooit de XC90 het over de comfortabele boeg. De XC90 is zeer ruim en het niveau van verfijning staat op een hoog niveau. Er zijn diverse benzinemotoren leverbaar. De 2.5 vijfcilinder heeft de voorkeur; een betrouwbaar werkpaard. De 3.2 is maar marginaal sterker en verbruikt vooral meer. De XC90 was in 2010 al behoorlijk op leeftijd, dus verwacht niet het nieuwste van het nieuwste op het gebied van infotainment. Voordeel is dat de betrouwbaarheid van de latere XC90’s behoorlijk goed is. Het is wel een vrij complexe auto, dus het onderhoud is wat prijziger dan bij de meeste andere opties. Bekijk hier het XC90-aankoopadvies.

YOLO: Chevrolet Tahoe

€ 18.500

2008

105.000 km

Als je een stoere auto wil die je het gevoel geeft dat je alles aankan, dan moet je de Tahoe hebben. Je kent de auto van zo’n beetje elke actiefilm en serie van de afgelopen tien jaar. De Tahoe is minder modern qua opzet, want hij staat op een ladderchassis. Op het gebied van comfort én sportiviteit zijn er concurrenten die het beter doen. De 5.3 V8 is behoorlijk dorstig, maar het verschil met de XC90, Tribeca en CX-9 is minder groot dan de cilinderinhoud doet vermoeden. Het interieur is opgetrokken uit de goedkoopst mogelijke plasticsoorten. Het blijft overigens wel allemaal heel en is voornamelijk functioneel. Er zijn in Nederland voldoende specialisten die zich bezig houden met deze generatie Chevrolets, dus onderdelen en onderhoud zijn verrassend goed te doen voor deze auto die in Nederland officieel nooit geleverd is.

