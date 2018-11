Nieuwe Honda HR-V krijgt een ‘Sport’-uitvoering

Wel met VTEC-motor, maar dat mag geen verrassing meer zijn.

De huidige generatie van de Honda HR-V, waarvan de gefacelifte versie aan het begin van dit jaar ter wereld werd gebracht, is deze week door de Japanse autofabrikant onder handen genomen. Het uiterlijk van de nette “subcompact SUV” is iets bijgepunt, maar nog belangrijker is dat de Sport-uitvoering de meest krachtige motor ooit krijgt die het model heeft gezien.

De Honda HR-V Sport neemt de krachtbron over van zijn uitdagende familielie: de nieuwe Honda Civic. De automaker heeft de 1.5 VTEC turbomotor overgeheveld naar de duistere HR-V, waardoor het vermogen van de compacte crossover ineens piekt op 182 pk. Verkies je de optionele CVT boven de standaard handgeschakelde zesbak, dan produceert de motor 220 Nm. Het zijn geen indrukwekkende cijfers, maar dit is voor de HR-V ruim voldoende. Wanneer het vermogen je ledematen niet doet tintelen, dan kunnen het aangepaste onderstel en de vernieuwde ophanging mogelijk uitkomst bieden.

Afgezien van de technische aanpassingen heeft Honda zijn HR-V Sport een reeks upgrades gegeven aan de buitenzijde om hem net iets kwieker voor de dag te laten komen. De auto geniet van stijlelementen als een voorsplitter, zijschorten en grotere wielkasten, evenals gerookte achterlichten en een aantal zwarte accenten. Tevens staat de auto op 18″ velgen en krijgt hij dubbele uitlaatpijpjes.

In de lente van 2019 moet de auto op de markt komen.