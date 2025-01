Tesla bevestigt: nieuw, goedkoper model komt binnenkort!

2025 wordt het belangrijkste jaar in de historie van Tesla.

Toen jij en ik vannacht lekker in dromenland waren, maakte Tesla de jaarcijfers van 2024 bekend. Zoals voorspeld, was 2024 het eerste jaar waarin Tesla de verkoop zag dalen. Dat moet in 2025 anders. Sterker nog, 2025 moet het belangrijkste jaar in de geschiedenis van het merk worden. Daar hoort ook een nieuw, goedkoper model van Tesla bij.

Hierover praat Vaibhav Taneja de luisteraars van de presentatie bij. Hij is het hoofd van de financiële afdeling van Tesla. Taneja zegt: ”We zullen verschillende nieuwe producten lanceren in 2025. We zijn nog steeds op weg om een betaalbaarder model te lanceren in de eerste helft van 2025 en we zullen ons assortiment daarna ook blijven uitbreiden.”

Goedkope nieuwe Tesla

Een betaalbaarder model dus, al sprak Tesla hier eerder ook al over. Komt er dan toch een Model 2? Of heeft de boekhouder van Tesla het hier over de Cybercab? We weten het niet, want des Tesla’s worden er weinig details vrijgegeven. Wat we wél weten, is dat het voertuig een combinatie krijgt van onderdelen van het oude en nieuwe platform. De meest betaalbare Tesla is op dit moment de Model 3. Die kost in Nederland minimaal € 40.990.

Autonoom rijden

Natuurlijk moet ook Elon Musk even aan het woord komen in de presentatie. Hij verzekert de investeerders dat Tesla de juiste koers vaart. Musk: ”Ik zie een scenario waarin Tesla met afstand het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. Er is een mogelijkheid waarin Tesla meer waard is dan de top vijf bedrijven bij elkaar opgeteld.”

De financiële groei zou dan met name komen door investeringen in autonome voertuigen en robots. Volgens de Tesla-baas wordt de focus op autonoom rijden in 2025 vertienvoudigd. De investeringen die nu worden gedaan, moeten zich in 2027 en ’28 gaan uitbetalen.

Niet alleen Tesla-klanten moeten dan kunnen profiteren van de software van Musk. Volgens de CEO hebben verschillende autofabrikanten al contact opgenomen met Tesla om de Full Self Driving-software te kopen. Welke merken dit zijn, vertelt Musk niet. Zou Ford er daar één van zijn?