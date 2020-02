Deze LFA was van Paris Hilton, maar kan nu van jou zijn

Paris Hilton en de glorieuze LFA zijn altijd een beetje een vreemde combinatie geweest. Misschien is dat ook de reden dat ze haar Lexus na twee jaar verkocht. Nu kan jij de volgende eigenaar zijn.

Het verhaal van de LFA zal inmiddels vast wel bekend zijn. De auto zat veel te lang in ontwikkeling, waardoor Lexus er te veel moest vragen toen het eindelijk op de markt kwam. En omdat de auto zo duur was, werd de LFA alles behalve een verkoopsucces.

Er was echter een opvallende klant die wél fan was van de LFA: Paris Hilton. Naar verluidt heeft ze er zelfs twee gehad. Een gele en een witte. Die witte LFA is al eens eerder voorbijgekomen op Autoblog, nu zien we die weer terug. Deze staat namelijk te koop.

Marshall Goldman in Cleveland, Ohio vraagt bijna een half miljoen dollar voor deze LFA. Ofwel ruim 450.000 euro. Het gaat om nummertje 108 uit een totaal van 497 LFA’s en Marshall Goldman vergeet zeker niet te melden dat deze ooit van Hilton is geweest. Vermoedelijk vond de verkoper dit wel een goede reden om vrij veel voor de auto te vragen.

Vrij veel? Okay, deze LFA is praktisch nieuw met 6.300 kilometers op de teller. Maar in januari vorig jaar kon je een spiksplinternieuwe LFA kopen voor maar 350.000 euro. Is het zweet van Hilton in de stoelen zoveel waard, dat iemand er 150.000 dollar voor gaat neertellen? Het is trouwens ook maar de vraag hoeveel kilometer Hilton in de LFA heeft gereden. Carscoops.com schrijft namelijk dat Hilton de LFA al na twee jaar van de hand deed.

Naast die heerlijk klinkende 4,8 liter-V10 heeft deze LFA een parelwitte kleur met een wit en blauw leren interieur. De Lexus heeft 20 inch-velgen, een blauw tapijt en her en der koolstofvezel aan de binnenkant.

Het kan overigens nog gekker, als het gaat om prijzen van een LFA. In 2017 stond deze ‘Pearl Brown’-gekleurde Lexus te koop voor maar liefst 645.000 dollar. Gelukkig kan het ook goedkoper, in Nederland stond vijf jaar terug een LFA te koop voor 345.000 euro. Moet je alleen nooit naar de linkerkant kijken.

Foto’s: Marshall Gold