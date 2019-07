Gestolen Tesla van 170.000 euro crasht in Rotterdam

Diesel 1 - Elektrisch 0.

Eigenlijk is het de ideale auto voor de betere Nederlandse (of Noorse) crimineel: de Tesla Model S P100D. Je kan met vijf kornuiten boude en stoute plannen uitvoeren. Je valt absoluut niet op: of je nu de langzaamste of snelste Model S hebt: er is niets dat je eraan herinnert dat je een flink bedrag hebt stukgeslagen op een grote Amerikaanse hatchback. Welnu, je moet hem natuurlijk niet kopen.

Er zijn maar een paar kleuren en uitvoeringen leverbaar, dus overal rijden dezelfde Model S’en rond. Opvallen zul je dan ook zeker niet doen in ons land. Daarentegen accelereert de auto sneller dan menig supercar, zeker van stilstaand tot 100 km/u zijn ze bijna onverslaanbaar. Kortom: de ideale auto voor de betere plofkraak.

Of dat in dit geval ook aan de hand is weten we niet zeker, maar het feit is wel dat het boeventuig de Model S ontdekt heeft. Vanochtend is er namelijk een Tesla Model S klemgereden door de politie. Het betrof een gestolen exemplaar. En niet zo maar eentje, maar een heuse P100D van 170.000 euro! De reden van de achtervolging is niet bekend, maar het feit dat de persoon achter het stuurwiel niet de rechtmatige eigenaar was, zal niet geholpen hebben.

Ondanks het enorme sprintvermogen van de Model S wist de auto niet te ontkomen aan de Touran dieseltjes van de Firma Dienstklopper. Met enkele exemplaren van de 140 pk sterke sjoemeldiesel wisten de dienders de boef in de kraag te vatten. Omdat het een elektrische auto is, komt de brandweer even checken of alles goed is.