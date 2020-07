Met deze Volkswagen Crafter 4x4 kom je echt overal

Hoe bruut mag het zijn? De Volkswagen Crafter 4×4 van Torsus maakt van de gewone werkbus een echte alleskunner.

Neem in de basis al een capabele bedrijfswagen en maak deze nog bruter. Dat is precies wat Torsus heeft gedaan met de Volkswagen Crafter. In de basis hebben ze het model genomen dat al 4Motion vierwielaandrijving heeft. De tuner uit Praag, Tsjechië heeft vervolgens een minibus gemaakt die zelfs de Dakar zou kunnen trotseren.

En het mooie is dat al je vrienden meekunnen ook. De bedrijfswagen inrichting biedt plaats aan maximaal 21 inzittenden. Ze noemen de omgebouwde Volkswagen Crafter de Terrastorm. De tuner ziet deze werkbus als de meest capabele 4×4 minibus ter wereld. Ja, zo ziet het er ook wel uit.

Torsus zoekt zakelijke klanten die een bus zoeken die ook op mindere wegen zijn mannetje staat. Ideaal voor België dus, deze Volkswagen Crafter. Onder de kap van de Terrastorm ligt een 2.0 TDI met 177 pk. Je kunt de bedrijfswagen krijgen met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een automaat met acht verzetten.

Hoewel het ding is gemaakt voor ruige omstandigheden kun je er ook lekker mee spelen natuurlijk. Wat te denken van een modderige bouwplaats. Aannemer en bouwvakkers erin en lol trappen maar. De verkoop van deze bijzondere Volkswagen Crafter 4×4 van Torsus start in het najaar.