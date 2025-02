Hoi. Stichting open deur hier. Een zware auto is veilig voor jou. Maar niet voor de anderen op de weg…

Veel mensen denken dat hoe groter en zwaarder je auto is, hoe veiliger je bent. Logisch, toch? Hoe kan er iets misgaan als je met een auto zo zwaar als de maan onderweg bent?

Maar helaas, realiteit en logica gaan niet altijd hand in hand. Een recente studie van de Amerikaanse VVN laat zien dat zwaarder niet per se beter is. Sterker nog, als je té veel kilo’s meesleept, ben je vooral een groter gevaar voor anderen op de weg.

Een gemiddelde nieuwe auto in de VS weegt zo’n 1.814 kilo. Elke 225 kilo extra verlaagt de kans dat je de klap niet overleeft — maar alleen tot aan dat gemiddelde. Daarna maakt extra gewicht weinig verschil voor jouw veiligheid. Maar voor de anderen op de weg? Oei. Die gaan je extra kilo’s zeker voelen, en niet op een goede manier.

Grote auto is veilig voor jou

Kijk maar naar de cijfers. In 2011-2016 hadden automobilisten die een frontale botsing hadden met een SUV van meer dan 2.270 kilo, 90% meer kans om het niet na te vertellen dan wanneer ze met een gewone auto botsten. Gelukkig is dat risico in 2017-2022 gedaald naar 20%, mede dankzij betere crashstructuren.

Maar pick-ups blijven koplopers in de categorie ‘levensgevaarlijk voor anderen’. Tussen 2011-2016 waren pick-ups 2,5 keer zo dodelijk voor andere auto’s. Tegenwoordig is dat ‘slechts’ bijna twee keer zo dodelijk. Klein stapje vooruit, dus.

“De gewichten van auto’s en SUV’s liggen nu dichter bij elkaar,” zeggen de onderzoekers. Dat helpt. Maar pick-ups blijven een probleem. Zeker omdat veel bestuurders er niet eens zware spullen mee vervoeren. Nee, die 2.500 kilo weegt-ie leeg al. Kun je nagaan als je er wat gereedschap in vervoert.

Dus, denk de volgende keer dat je naar de dealer gaat nog even na voordat je die XXL-SUV of pick-up met trailer-capaciteit koopt. Wordt je leven er echt veiliger op, of maak je de weg gewoon een tikkeltje gevaarlijker voor anderen?

Het is maar wat je belangrijk vindt.