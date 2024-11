Vergeet de M3 Touring, aan deze station heb je voldoende

Een BMW M340i Touring met wat goodies van 3D Design. Meer heb je niet nodig.

Schreef ik deze week nog over een blubberdikke BMW M3 Touring van Manhart met een miljoen pk. Laten we eerlijk zijn. Het is ultieme overkill. Tenzij je elke dag van Koblenz naar München moet rijden (en weer terug). Maar dat is vast niet zo. En dus is de 3D Design BMW M340i Touring het juiste snoepje.

De Japanse tuner komt geregeld met subtiele aanpassingen die de puntjes op de i zetten. Jij ziet er een mooie afgewerkte M340i aan, de leek ziet het verschil waarschijnlijk niet eens met de 320i van de buurman. En soms is dat gewoon het beste. Subtiliteit in een wereld waar schreeuwen hoe goed je het wel niet voor elkaar hebt de norm lijkt.

Opsmuk

De BMW M340i Touring van 3D Design heeft een spoiler lip aan de voorzijde, zijskirts, een nieuwe diffuser en een spoiler achterop. Je hoeft niet eens het uitlaatsysteem aan te passen. De standaard uitlaten passen gewoon in combinatie met de nieuwe diffuser. Goed geregeld. Het kan wel, de tuner heeft een uitlaatsysteem met vier kokers voor je in de aanbieding.

Ook is de zescilinder lichtelijk gekieteld. De B58 levert nu 414 pk in plaats van 374 pk. Het is net dat beetje extra wat het aangenamer maakt. Het is kinderspel om meer vermogen uit de B58 te peuteren, maar dik 400 trappelende paarden is voor iedere dag meer dan voldoende. Zeker met de winter om de hoek. Kers op de appeltaart zijn de verlagingsveren en de 20 inch gesmeden wielen waardoor de BMW M340i Touring van 3D Design er net wat dikker bijstaat.

Je kunt de complete poespas bestellen van 3D Design, of kiezen voor losse onderdelen. Dat laatste is ook wel handig, kun je elke maand een stukje afbetalen bij Klarna en stukje bij beetje je M340i dikker maken. Nee natuurlijk niet pauper, als je het niet kan betalen moet je het niet doen. Maar waarom heb je dan een M340i? Ik stop deze hypothetische gedachte. Alstublieft, de BMW M340i Touring van 3D Design.