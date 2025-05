BMW X3 30e xDrive is de beste voor Nederland #test

Voor Nederland moet een BMW X3 een stekker hebben, vandaar dat we nog een test doen met de X3 30e xDrive.

Inmiddels is dit één van de knallers in de verkopen van het Beierse autobedrijf. Meer dan 3,5 miljoen klanten kochten één van de vier generaties BMW X3. In Nederland deed de volledig elektrische BMW iX3 het ook niet onverdienstelijk, maar die krijgt geen opvolger met deze auto. In plaats daarvan komt er een volledig nieuw model op het platform van de Neue Klasse.

Als je wilt stekkeren in een deze Sports Activity Vehicle (SAV), dan moet je dus kiezen voor de X3 xDrive30e. De aandrijflijn is op zich bekend uit de 330e en 530e, dus we verwachten geen grote verrassingen.

Lekker glibberig en een mega-dak

Inmiddels hopen we dat de meesten van jullie gewend zijn aan de nieuwe styling van moderne BMW’s. De X3 volgt min of meer dat standaard recept, ik vind hem persoonlijk best geslaagd. De daklijn loopt ver naar achteren door, met een verzonken achterruit en lange dakspoiler. Alles voor de aerodynamica en dat werkt. Samen met de vlakke bodem resulteert het in een cW waarde van 0,27.

In dat lange dak weet BMW een bijzonder grote glazen plaat te verwerken. Het interieur wordt er bijzonder licht door, wat echt heel fraai is. Gelukkig is er gewoon een rolgordijn om de zon te blokkeren als je er een keer geen zin in hebt. Helaas voor velen van jullie, kan het dak dan weer niet open.

De BMW X3 xDrive30e in de test

Met de huidige belastingmaatregelen (een BPM-heffing op CO2) is de X3 xDrive30e de variant die je in Nederland zou moeten willen aanschaffen. Dan zou het ook fijn zijn als die nog een beetje lekker rijdt en we weer niet terugvallen in de tijd van de schraapdiesels met lage bijtelling. Sommige daarvan waren echt niet vooruit te fikken.

Enfin, terug naar de X3 30e xDrive. Onder de motorkap ligt de bekende viercilinder die ook in de X3 xDrive20i is te vinden, de tweeliter met turbo levert voor deze toepassing een bescheiden 190pk/ 310 Nm. Gelukkig is er de hulp van de elektromotor met 184 pk/ 250 Nm. Het totale systeemvermogen is 299 pk en het maximumkoppel 450 Nm. Op zich is dat royaal, maar vergeet niet dat een lege BMW X3 30e xDrive 2140 kg weegt….

De op de sprint naar de 100 is de X3 PHEV nog steeds snel zat, die duurt maar 6,2s. Pas op hogere (autobahn snelheid) merk je dat de viercilinder er (te hard) aan moet werken. De elektromotor lijkt een beetje af te haken op de in Nederland illegale snelheden, wat wellicht ook een verklaring is voor de relatief bescheiden topsnelheid: 215 km/u. Op de Duitse autobahn duurde het bovendien best lang voor dat die snelheid gehaald werd, dus veel meer zit er ook niet in. Het is verder geen ramp, maar een 530i met 50 pk minder zet veel makkelijker 259 km/u op de teller.

Wellicht veel belangrijker is hoe bruikbaar de elektrische range is. Het bruikbare deel van het accupakket is 19.7 kWh groot en daarmee kan je in theorie tot 90 kilometer elektrisch rijden. In de praktijd is het uiteraard minder, reken op zo’n 60-70 km. Daarna moet de lader er weer in, helaas biedt BMW geen snellaad mogelijkheid. Je kan alleen AC laden via drie fases en een maximumlaadsnelheid van 11 kW.

Best braaf

In een X3 met bijna 300 pk verwacht je wellicht een lekker speels weggedrag, maar van die droom kan ik je meteen afhelpen. Als je dat wilt, ga voor de X3 M50. Deze PHEV X3 is vooral braaf, voorspelbaar en netjes. Zelfs onder wat gladdere omstandigheden, zorgt de elektronica ervoor dat er niets spannends gebeurt. Het vermogen wordt zo over voor- en achteras verdeelt, dat de X3 30e xDrive vooral heel neutraal de hoek omgaat.

De PHEV X3 uit de test was uitgerust met het 640 euro kostende adaptieve onderstel. De comfort stand volstaat, alleen met wat hogere snelheden en met zijwind bleek de sport-stand iets ontspannender, maar wel meer stuiterend rijden.

Interieur is weer bij de tijd

Het interieur is deels uit bekende elementen opgebouwd. Het BMW Curved Display is opgebouwd uit een 12,3″ instrumentendisplay en 14,9″ bedieningsdisplay. Het BMW iDrive met het laatste BMW Operating System 9 werkt prettig met shortcuts naar de meestgebruikte elementen.

De BMW Interaction Bar (de LED-strips) krijgen voor de BMW X3 wat aparte vormen in de deur en rondom de middenconsole. De kleuren zijn enerzijds decoratief, maar waarschuwen met rode kleuren ook voor gevaarlijke situaties.

Een nadeel van de plug-in hybride versies is dat de fabrikanten de accu’s ergens kwijt moeten. Ook voor de X3 betekent dat je iets inlevert op de bagageruimte. Een reguliere X3 heeft 570 tot maximaal 1.700l bagageruimte, de X3 30e xDrive heeft 460-1.600 liter. De vloer loopt licht op, dus je verliest vooral wat hoogte.

Nog een puntje van kritiek: het interieur is op zich netjes afgewerkt en mooie frisse nieuwe materialen. Maar juist het voorste deel van de armsteun in de deur is van hard plastic met een scherpe rand.

Conclusie BMW X3 30e xDrive test

Dat dit de versie is die het in Nederland het beste gaat doen is een no-brainer. De X3 20 xDrive heeft 90 pk minder en is 6 mille duurder. Natuurlijk mag je ook doorsparen voor de heerlijke X3 M50, maar ook deze X3 PHEV is geen straf om te rijden.

Het is niet de meest spannend sturende BMW en ook niet de snelste met deze aandrijflijn. Maar ja, jullie willen hoog zitten en de stoere SUV, pardon SAV-looks. Tot de nieuwe iX3 er komt, gaat dit de versie zijn waar de Nederlandse consument best blij van wordt.