Tesla Semi verpulvert concurrentie qua actieradius

Tijdens een test wist de Tesla Semi de concurrentie te verslaan.

Je eerste elektrische vrachtwagen ontwikkelen en meteen de concurrentie het nakijken geven. Het is bijzonder en knap dat Tesla dit voor elkaar heeft gekregen met de Semi. Uit een test komt naar voren dat de elektrische truck van het Amerikaanse merk de beste papieren heeft in de praktijk.

De test werd georganiseerd door het North American Council for Freight Efficiency (NACFE). Er werd onder meer gekeken naar de prestaties op het gebied van actieradius en efficiëntie. Belangrijke concurrenten waren onder meer Volvo en Freightliner.

De Tesla Semi kwam als beste uit de test. Op alle vlakken scoorde de vrachtauto indrukwekkend. De range, de performance maar bijvoorbeeld ook het snelladen. Volgens de testers was de Semi de enige elektrische vrachtwagen die zo consistent snel kan laden, tekent Autonews op.

Het gaat hier niet om een middagje vrachtwagens vergelijken. De test is een stuk serieuzer dan dat. Voor een periode van twee weken werden elektrische vrachtwagens met elkaar vergeleken. In totaal deden 22 trucks mee aan de test. Voor het onderzoek maakte de NACFE gebruik van Tesla Semi’s geleverd door PepsiCo.

923 km per dag

Uit de test kwam onder meer naar voren dat de Semi in staat is om 643 kilometer op een volle acculading te kunnen rijden. De batterij vervolgens tot 80 procent laden is in 45 minuten gedaan. Over een periode van 18 dagen reed de Semi van PepsiCo een gemiddelde van 923 kilometer per dag. Let wel: het gaat hier om beladen vrachtwagens, ze reden met een totaalgewicht van 32,6 ton.

Daarmee verpulverde Tesla de concurrentie. Op nummer twee kwam de Nikola Tre BEV van WattEV, met een gemiddelde dagelijkse afstand van 410 km. Minder dan de helft in vergelijking met Tesla! Het complete testresultaat van het Run on Less onderzoek is te vinden op een speciale site.

Het resultaat van deze test is goede reclame voor de Tesla Semi. De Amerikaanse autobouwer heeft zijn huiswerk goed gedaan in het ontwikkelen van deze volledig elektrische vrachtwagen. Eerder mocht Jay Leno als eens proeven van de Tesla Semi en ook hij was onder de indruk.