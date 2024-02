MG opent aanval op Tesla met premium sedan

En niet zomaar een sedan, maar eentje met een Solid State-accu…

MG bewijst dat Chinese auto best kunnen verkopen in Nederland, als het prijskaartje maar schappelijk is. Op deze manier heeft MG zich een plekje weten te veroveren op de Nederlandse markt, waar dat Nio of Xpeng nog niet echt gelukt is. Ze gaan het nu echter ook hogerop zoeken: MG komt namelijk met een heuse premium sedan.

Nu heeft MG een naam gevestigd als budgetmerk en dat is natuurlijk een beetje lastig te rijmen met een premium imago. Daarom heeft moederbedrijf SAIC weer een ander merk in het leven geroepen: IM. Inderdaad, NOG EEN CHINEES AUTOMERK. Het houdt gewoon niet op.

IM is een afkorting voor Intelligent Mobility (heel origineel) en de auto krijgt de naam IM L6. Qua specificaties moet het een heuse Tesla-killer worden, want de instapversie krijgt al 600 km range. Als klap op de vuurpijl komt er een versie met een Solid State-accu (echt waar) die een WLTP-actieradius van 800 km moet krijgen. De L6 wordt uiteraard ook bloedsnel, met een sprint van 0-100 km/u in minder dan 3 seconden.

Voor alle duidelijkheid: deze auto moet nog onthuld worden. De auto die je op de foto’s ziet is niet de L6, maar de grotere L7. Deze auto is in 2022 al in productie gegaan. IM is tot op heden echter nog niet actief in Europa, maar daar gaat dus verandering in komen.

IM kiest er dan ook voor om de nieuwe L6 in Europa te onthullen, tijdens de autosalon van Genève. Dat is volgende week maandag al, dus we hoeven niet lang te wachten. De IM L6 zal vervolgens in 2025 op de markt komen. Waarschijnlijk eerst de versie met een gewone batterij, want we gokken dat de Solid State-batterij nog iets langer op zich laat wachten.