“Michael Schumacher bij bewustzijn na stamceltherapie”

Vingers gekruist, lieve mensen.

Als we het Franse Le Parisien mogen geloven, dan is zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher wederom bij bewustzijn. Een topgeheime behandeling in het Parijse ziekenhuis Européen Georges-Pompidou is naar verluidt met succes afgerond.

Michael Schumacher is volgens Franse media eerder deze week opgenomen in het ziekenhuis aan de Seine, om aldaar een vooruitstrevende behandeling van Philippe Menasché te ondergaan. De 69-jarige dokter is een expert op het gebied van stamceltherapie en heeft in de afgelopen jaren op deze speciale wijze meerdere mensen beter kunnen maken.

Naar verluidt is Schumacher op dit moment aan het herstellen en zal hij spoedig naar zijn huis in Zwitserland worden gebracht. Dat gezegd hebbende is er officieel nog niets bekendgemaakt over de staat waarin Der Michael verkeert. Hopelijk horen we snel meer over zijn situatie, maar dan vanuit de familie zelf.

Michael Schumacher is behandeld voor de fysieke problemen die hij heeft overgehouden aan een ski-ongeval in 2013. Sinds het ongeval wordt Schumacher in coma gehouden, in de hoop dat hij nog geholpen kan worden.