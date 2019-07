Jean Todt geeft update over Michael Schumacher

Keep fighting, Rekordmeister.

Terwijl zoon Mick afgelopen weekend weer even de Duitse fans in vervoering bracht door een F1 auto over het circuit van Hockenheim te sturen, blijft de situatie van vader Michael Schumacher in nevelen gehuld. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk wel begrijpelijk. Tegelijkertijd willen we als mensen natuurlijk ook graag weten of ‘ie nog een beetje oké is/wordt, die goede oude F1 schavuit van weleer. Wel nu, bij wijze van uitzondering heeft Michaels goede vrind Jean Todt daar iets over gezegd in een interview met Radio Monte Carlo:

Ik ben er altijd voorzichtig mee om er iets over te zeggen, maar het klopt, ik heb met hem samen de race gekeken in Zwitserland. Hij is in de beste handen en geeft niet op met vechten. En zijn familie doet dat natuurlijk ook.

Todt is echter ook realistisch:

Uiteraard zal onze vriendschap nooit meer hetzelfde zijn als voorheen, simpelweg omdat dezelfde mate van communicatie niet meer mogelijk is.

Vooral dat laatste is niet direct goed nieuws voor degenen die hopen binnenkort een aflevering van Beyond The Grid of iets dergelijks met Schumacher te beluisteren. Het is inmiddels zes jaar geleden dat Schuey onderuit ging tijdens het skiën, waarna hij in zijn huidige toestand terechtkwam. Eerder dit jaar werd de zevenvoudig kampioen 50 jaar oud. De klok tikt waarschijnlijk niet in zijn voordeel. Maar goed, als het iemand kan lukken de normale verwachtingen te verslaan…