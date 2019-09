Nieuwe Land Rover Defender koop je alvast bij LEGO

Als het wachten te lang duurt, kun je hier alvast aan je trekken komen.

De nieuwe Land Rover Defender is voor het publiek pas één dag oud, ingewijden hebben zich natuurlijk al langer met de auto beziggehouden. Niet alleen werknemers van Jaguar Land Rover (JLR) en journalisten, zo blijkt, maar ook voor speelgoedfabrikant LEGO. De meer uitdagende Technic-afdeling van het Deense bedrijf heeft vandaag het bouwpakket van de nieuwe Defender gelanceerd.

Het LEGO Technic-pakket van de Land Rover Defender is er niet een die je zo even in elkaar zet. Het pakket telt namelijk 2.573 stukjes, die samen een gedetailleerd geheel vormen. Wie de Defender bouwt, bouwt uiteraard niet alleen het silhouet. Omdat het een dergelijk gedetailleerd pakket is, behoren ook de (werkende) zescilinder, versnellingsbak, ophanging en lier tot de uitdagingen.

Om de Land Rover Defender zo nauwkeurig mogelijk na te bouwen, heeft LEGO de handen ineengeslagen met JLR. De beide bedrijven hebben vandaag een officieel partnerschap aangekondigd, wat mogelijk betekent dat er nog meer van zulke fraaie projecten onze kant op zullen komen.

Wie net als de redactie van Autoblog helemaal weg is van de nieuwe Defender en er een op de kop wil tikken, hoeft niet lang te wachten. Althans, op de LEGO-versie dan. Deze verschijnt namelijk vanaf 1 oktober in de winkels, tegen de prijs van 179,99 euro. In een later stadium volgt uiteraard de echte Defender.