“Michael Schumacher verhuist naar Mallorca”

Weer een beetje nieuws over de Duitse kampioen.

Er zijn reeds vijf jaar verstreken sinds Michael Schumacher een ski-ongeluk in het Franse Méribel beleefde dat zijn gezondheid ernstig geschaad heeft. Hoe ernstig precies, dat weten slechts een handjevol mensen. De familie van Der Michael doen daar liever geen uitlatingen over en focussen zich in stilte op een zo goed mogelijk herstel van de Rekordmeister.

Tot nu toe vond dit herstel plaats in Zwitserland. Michael was, na een kort verblijf in Monaco, al lang uitgeweken naar de bergnatie voor de nodige pais en vree. Ook toen hij nog jong en onbezonnen was, ging de aandacht en de drukte van het mondaine Monaco hem al snel tegenstaan. Tegenwoordig wonen er overigens meerdere (ex-)F1-coureurs in Zwitserland, zoals Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. Een en ander zal ook wel wat te maken hebben met het feit dat er in bepaalde kantons een prettig belastingklimaat heerst.

Volgens L’illustré staat er echter een verhuizing op de planning voor Shuey. Vrouw Corinna heeft op het Baleaar Mallorca namelijk een prettig optrekje bemachtigd, dat voorheen toebehoorde aan Real Madrid voorzitter Florentino Perez. Naar verluidt heeft het stulpje zo’n 30 miljoen Euro gekost. De casa staat in de welvarende gemeente Andratx. De gedachte van de verhuizing (het is niet geheel duidelijk of deze definitief is, of parttime) is dat het prettige klimaat van Mallorca het herstel van Schumacher wellicht wat kan bevorderen. Klinkt kwakzalverig, maar er zal wel iemand over nagedacht hebben. We hopen in ieder geval dat het wonder geschiedt en de oude ijzervreter er alsnog in slaagt een miraculeuze comeback te maken naar hernieuwde gezondheid. Of in ieder geval iets dat er op lijkt.