HEET! De Audi A6 is nu ook bereikbaar voor jou

Tot op heden kon je de A6 alleen bestellen met dikke V6 onder de kap. Daar is nu verandering in gekomen.

Want leuk en aardig, zo’n smeuïge zespitter, maar vrijwel niemand bestelt zo’n ding natuurlijk in Nederland. Je zou wel gek zijn, want dankzij de CO2-tax betaal je er de absolute hoofdprijs voor. Dat geld kan je veel beter stuk slaan op dingen als mooi leder of de HD Matrix LED-koplampen. Het is de typische Nederlandse spec voor de gemiddelde premiumbak: lekker veel opties, grote velgen en lekker weinig cc’s onder de kap. Op de snelweg mag je immers toch maar 130 rijden en bergen hebben we niet. Ja, op Saba, maar daar hoef je doorgaans niet op klantenbezoek met je lease-raket.

Gelukkig komt Audi nu op de proppen met de A6 40 TDI. Ik weet, dat getal zegt jou net zoveel als mij, namelijk niks. Daarom heb ik het even nagezocht: onder de kap huist VAG’s 2.0 liter vierpits dieseltor met in dit geval 204 pk. Standaard is de krachtbron gekoppeld aan de automatische S Tronic transmissie met dubbele koppeling. DSG in da house yo! De Laufkultur van een lekkere V6 mag dan ontbreken, maar op papier zijn de prestaties nog best oké: nul-naar-honderd geschiedt in 8,1 seconden (Avant 8,3) en de topsnelheid bedraagt liefst 246 km/u (Avant 241). Die S Tronic heeft dus kennelijk een lekker lange hoogste versnelling.

Maar goed, de reden dat je voor de 40 TDI kiest in plaats van een van de hogere getallen in de range, is natuurlijk de lagere prijs. Met de komst van de nieuwe instapper daalt het prijskaartje van de A6 naar 61.245 Euro. De Avant doet minimaal 64.645 Euro. Ter vergelijking: een A6 Avant 45 TDI doet minimaal 77.145 Euro. Die vijf puntjes(?) minder schelen wat dat betreft dus echt een slok op een borrel. Uitgedrukt in keiharde cijfers is het 12.500 Ekkermannen. Collega @willeme zou je aanraden toch maar dieper in de buidel te tasten, maar uit ervaring weten we dat geen enkel NL-ertje dat zal doen. De buurman ziet namelijk toch niet dat er twee cilinders te weinig onder de kap huizen en het gemis aan een quattro-badge valt ook niet direct op.