Michael van der Mark steelt NIET de overwinning in bizarre slotfase [Update]

Als de F1-race zodadelijk net zo spannend wordt, dan belooft het wat te worden.

Yamaha-rijder Michael van der Mark heeft vandaag samen met teamgenoten Katsuyuki Nakasuga en Alex Lowes op bizarre wijze de overwinning van de 8 uur van Suzuka gegrepen, door in de laatste minuten te profiteren van een kostbare fout van Superbike-kampioen Jonathan Rea. Een flinke bui gooide roet in het eten van Kawasaki, dat zijn eerste overwinning sinds 1993 als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Yamaha heeft zo zijn vijfde overwinning op rij behaald in de lange-afstandsrace.

Rea was goed op weg de zegereeks van Yamaha te verbreken, toen hij met ongeveer anderhalve minuut op de klok ten val kwam in de derde bocht. Rea leek op dit moment op dominante wijze op de overwinning af te stevenen, daar hij ruim 20 seconden voorsprong had op zijn dichtsbijzijnde concurrent: Alex Lowes op zijn Yamaha. Lowes had vlak voor het einde de Honda van Takumi Takahashi (en Ryuichi Kiyonari en Stefan Bradl) ingehaald en erfde door de valpartij van Rea de zege.

Althans, hierover bestond nog enige tijd twijfel, want op het moment dat Rea ten val kwam, gingen de rode vlaggen in de lucht en werd de wedstrijd stilgelegd. Toen Rea zijn Kawasaki niet binnen 5 minuten terug naar de pitstraat wist te krijgen, werd de #21 Yamaha van Lowes, Nakasuga en van der Mark alsnog uitgeroepen als winnaar.

UPDATE: Het protest van Kawasaki wordt gehonoreerd en het lijkt erop dat van der Mark toch niet aan het langste eind trekt met zijn Yamaha teamgenoten. De FIM heeft een update gemaakt van de einduitslag op haar website en daarop is duidelijk dat ‘de Groenen’ weer bovenaan staan. Later meer!