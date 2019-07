Red Bull: “Verstappen zal geen gekke dingen doen”

Famous last words.

Na de maffe kwalificatie van gisteren start Max Verstappen vandaag vanaf plek twee op de grid, naast Lewis Hamilton. Het is een evenaring van het beste kwalificatieresultaat van de Nederlander, die al vijf races gewonnen heeft, maar nog nooit op pole position stond. Max heeft die beste startplaats dus niet nodig om te winnen, zo is gebleken. Hij grijpt zijn tegenstanders in de race wel bij het nekvel.

Ook zodadelijk bij de start zullen de ogen automatisch vooral op Max gericht zijn. Hoewel MV33 2.0 misschien iets afwachtender rijdt dan Max ‘gung-ho’ 1.0, is het amper voorstelbaar dat Max gewoon netjes tussen Hamilton en Bottas inritst voor de eerste bocht. Doch Helmut Marko denkt dat Verstappen ‘geen gekke dingen’ zal doen, zo geeft hij te kennen aan Auto Motor und Sport:

Hij zal niets geks doen. Max is volwassen geworden. Hij weet dat hij de race niet zal winnen in de eerste bocht.

Waarva…Oh nee wacht, er is meer! Na een angstig momentje met de motor in Q2 gisteren, koos Red Bull ervoor Max naar buiten te sturen op de zachtste bandencompound in plaats van de mediums teneinde een plekje in Q3 zeker te stellen. Dat betekent dat Verstappen vandaag ook op die band zal starten, terwijl Hamilton en Bottas wel op de mediums van kiet gaan. Normaal is dat een nadeel voor MV33, maar het heeft ook twee voordelen die mogelijk van belang zijn.

Als het droog is(/wordt), geeft de zachtste compound normaal gesproken iets meer grip vanaf de lijn. Dat zou Max in staat kunnen stellen Hamilton te verschalken bij de start, waarna hij kan voorkomen dat de Brit weer eens lekker vooraan uitcheckt richting de volgende overwinning. Maar als het dan toch ├ęcht (mot)regent, heeft de soft helemaal een voordeel. In het natte is het namelijk iets makkelijker om warmte in zachter rubber te houden en in dat geval zou het weleens Max kunnen zijn die uitcheckt. We gaan het zien!