‘Overgeslagen’ Volkswagen komt er nu alsnog

Er is één soort auto dat Volkswagen een beetje over heeft geslagen, maar daar komt nu verandering in.

Wanneer men spreekt over een hybride, moet je tegenwoordig concreet zijn. Hybride is namelijk een parapluterm voor auto’s die gebruik maken van zowel een elektromotor als een brandstofmotor. Daar is toch wel duidelijk onderscheid in te maken, want de één is de ander niet. De belangrijkste die nu onderscheiden worden zijn de MHEV, HEV, PHEV en R(E)EV. Toch is het verschil redelijk makkelijk te verklaren.

Hybrides

MHEV betekent Mild Hybrid Electric Vehicle en is een kleine elektromotor die aan de benzinemotor vast zit. Deze helpt op de momenten dat een benzinemotor het relatief zwaar heeft, bijvoorbeeld bij optrekken. HEV staat voor Hybrid (ook wel Full Hybrid genoemd) en betekent dat de elektromotor ook daadwerkelijk de wielen aandrijft. Meestal wordt de elektromotor gevoed door de brandstofmotor en is de impact van de elektromotor ietwat beperkt (denk aan kleine stukjes volledig EV op lage snelheid).

De PHEV, Plug-in Hybrid, kent een sterkere elektromotor die gevoed wordt door een accu en enkel middels bijvoorbeeld regeneratie de brandstofmotor nodig heeft. Verder plug je deze in voor het volledige effect: vrij lange stukken elektrisch rijden op normale snelheid, enkel bij langere stints grijpt de brandstofmotor in. Een perfect bruggetje naar de R(E)EV: Range-Extender. Dat is eigenlijk de omgedraaide volgorde: de auto wordt louter door elektromotoren aangedreven. De brandstofmotor is een soort aggregaat om voor extra voeding te zorgen. Meestal ook met stekker, maar Honda’s e:HEV is bijvoorbeeld ook een range-extender, zonder stekker.

HEV

De HEV was er technisch gezien als eerst. We wijzen voor het gemak even de Prius aan voor het accelereren van deze aandrijving. Die had een klassiek HEV-systeem: de elektromotor wordt gevoed door een batterij die opgeladen kan worden door de brandstofmotor, waardoor je stukken uitstootvrij kan rijden en dus minder benzine verbruikt. Amerikanen hielden wel van dit idee. Zo ging Lexus ook hun hele gamma hybridiseren, wat toen nog allerlei belastingvoordeel opleverde. Zelfs Chevrolet wist met de Tahoe Hybrid op de groene tour te gaan, die won zelfs Green Car of the Year! En het had effect: een standaard Tahoe verbruikt zo’n 1 op 6, de Hybrid deed 1 op 8. Groen!

Opkomst PHEV

Het voelt een beetje alsof de HEV een voorbereiding was op de PHEV. Volkswagen bijvoorbeeld, die skipte HEV grotendeels. De eerste grootschalige hybridemodellen van Volkswagen waren de Golf en Passat GTE, allebei met stekker. Vlak daarna kwam het merk met de e-Golf en e-Up! op de proppen, wat de stap naar EV ook kleiner maakte. Want PHEV zorgt voor grotere stukken elektrisch, dus minder uitstoot en verbruik. Zodoende is nu een groot deel van het VW-gamma er als eHybrid, maar dat gaat in het geval van de Golf, Passat en Tiguan/Tayron om een PHEV. Veel modellen van VW (en Skoda) worden nu wel aangeduid als eTSI en zijn ‘hybride’, maar dat betekent Mild Hybrid.

Er is dan ook maar één Volkswagen HEV geweest voor de Europese markt, de Jetta Hybrid (Typ. 5C6). Dit was het zustermodel van de Golf VI, maar enkel de sedan werd als hybride geleverd. In Nederland sloeg het nog niet echt aan, want er zijn zo’n 5.000 Jetta’s verkocht in Nederland en dat waren niet eens allemaal hybrides. Dat terwijl de Golf en Passat GTE direct aansloegen, uiteraard wel geholpen door bijtellingsvoordeel.

Nieuwe Volkswagen HEV op komst

Volkswagen achtte HEV dus niet echt het ei van Columbus in Europa. Daar komt nu verandering in. Want de HEV is helemaal niet verdreven door de PHEV, veel merken bieden nog steeds Full Hybrids aan. Deze zijn vaak nog iets goedkoper in de aanschaf dan een PHEV. En ook al is de verbruikswinst ook niet zo fors als bij een PHEV, het zorgt er vaak voor dat je dieselverbruik haalt met een benzineauto als je rustig aan doet. Genoeg redenen om het gewoon aan te bieden en dat gaat Volkswagen doen vanaf de aankomende T-Roc. Het vernieuwde MQB-platform dat debuteert met de nieuwe crossover wordt voorbereid op allerlei soorten aandrijving, waaronder dus eindelijk HEV.

Het wordt dus echt een soort Prius-systeem: brandstofmotor (naar verluidt een 1.5 TSI), elektromotor ter ondersteuning en geen stekker. Het is dus echt de brandstofmotor die de batterij van voeding moet voorzien. Wel kan dat in een HEV net als bij ‘echte’ EV’s met een KERS-systeem en regeneratief remmen. Ook komen er meerdere versies: vermogens van 150 kW (204 pk) en 200 kW (272 pk) zijn al genoemd. Grappig genoeg precies de vermogens van de eHybrid en GTE voor de recente updates.

Verder blijft de HEV-aandrijving niet exclusief voor de T-Roc, maar kan er ook een versie met deze motor komen voor de Skoda Octavia en Volkswagen Golf. Naast vrijwel alles dat op het MQB Evo-platform staat. Waarmee het merk gaat proberen ALLE soorten hybrides aan te bieden. Of nou ja, dan moet er ook nog een range-extender komen. (via Autocar)