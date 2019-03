Middenbaanrijders krijgen extra dure boetes

Rechtvaardigheid.

Wie regelmatig op de openbare weg te vinden is, zal ongetwijfeld meermaals in aanraking komen met links- en middenbaanplakkers. De nietsvermoedende automobilisten brengen het bloed van degenen achter hen eenvoudig aan de kook. Logisch, dus, dat dergelijke overtreders op een boete kunnen rekenen wanneer ze betrapt worden. In België hebben ze besloten de kleefkousen voortaan zwaarder te straffen. In de toekomst mag men dubbel zoveel betalen.

In België vinden ze het niet meer dan logisch dat links- en middenbaanplakkers op de bon geslingerd dienen te worden. Immers, volgens de wet moet iedere bestuurder zoveel mogelijk aan de rechterzijde van de weg rijden. Wie dit niet doet, kan rekenen op een prent van oom agent. Voorheen kregen dergelijke overtreders een boete van 58 euro op hun dak, voortaan zal dit 116 euro zijn. Bij een minnelijke schikking gaat het om 160 euro.

Met de verhoging van deze boete worden links- en middenbaanklevers voortaan hetzelfde behandeld als automobilisten die rechts inhalen. Wie in België gepakt wordt voor een dergelijke overtreding, moet eveneens 116 euro betalen.

