Autoblog advies: spotgoedkope, betrouwbare sedan

Wat is er te vinden in de koopjeshoek? En is het nog wat?

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor de lange afstanden. De aanvraag komt van Autoblog-lezer Ruud. Hij woont momenteel in het schitterende Leiden. Omdat het verkeer in de Randstad altijd verstopt is, verplaatst hij zich per spoor door de omgeving. Alle korte afstanden kunnen gedaan worden met de fiets of het OV.

Ruud is op dit moment aan het sparen voor een huis. Daarom is zijn budget zeer beperkt: ongeveer 2.000 euro wil hij aftikken. Ruud twijfelt of je daar wel ‘iets’ van kan kopen? Of moet hij iets meer geld uitgeven voor een kleinere, zuinigere, maar ook duurdere auto? Want een auto voor 2 mille klinkt leuk, maar als je eerste beurt óók twee mille is, schiet je de facto niets op. Daarom eerst een drietal tips voor het shoppen.

Twijfel tussen groot of klein?

Het is eigenlijk heel simpel. Een Colt van 4.000 euro is een betere keuze dan een grotere en oudere auto van 2.000 euro. Bij de Colt zul je nog wat gaan afschrijven, maar met een auto van 2.000 euro moet je er niet raar van opkijken dat je kosten gaat maken. Het is gewoon duurder, tenzij je geluk hebt. Daarentegen heb je wel ‘meer’ auto. Een D-segment auto rijdt op de snelweg veel prettiger dan een B-segmenter. Het is niet anders.

Japanse Betrouwbaarheid?

Een ander dingetje: Japans is vaak betrouwbaarder, maar dat hoeft in deze prijsklasse zeker niet het geval te zijn. Onderhoud is zeer belangrijk. Controleer dan ook de boekjes en in hoeverre alles is bijgehouden. Nog een dingetje om op te letten is roest. Japanse auto’s kunnen weliswaar zeer betrouwbaar zijn, maar roest hadden ze vroeger nog niet echt goed onder de knie. Het lijken wel Mercedessen uit dezelfde periode: de motoren zijn ijzersterk, maar ze rotten onder je weg. Een exemplaar dat altijd binnen heeft gestaan, heeft er doorgaans minder last van.

Kijk eens bij een particulier!

Uiteraard kun je gaan kijken wat de handel heeft staan. Ga niet het hele land doorcrossen om te kijken. Dat is met dit budget onzin, het kost alleen maar meer benzine. Kijk anders even naar wat particulieren aanbieden. Die zetten hun auto nog weleens te koop, nadat ze een zeer laag bod hebben gekregen. Particulier is het net even lastiger verkopen. Uiteraard heb je geen garanties bij een particulier, maar die heb je ook niet bij okazie-paleizen die in dit prijssegment handelen.

Hieronder de wensen en eisen van Ruud, in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Op dit moment geen. Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: 2.000 euro Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Werk, familie en vrijheid. Gezinssamenstelling: 2 Volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Mazda 626 No-go modellen / merken: Auto's die níet Japans zijn

Wat mis je door de no-go: natuurlijk een enorme hoop auto’s. De shortlist aan auto’s die buiten de boot vallen is groter dan de modellen die wel in aanmerking komen. In het budget is herkomst niet altijd zaligmakend, maar de staat wel. Ga op zoek naar de meest oubollige Peugeot 406 die je kunt vinden. Gewoon een 1.8 16v, het liefst een hele late XT Premium: dan heb je velours bekleding, wieldoppen en een prima radiootje. Bij voorkeur eentje in het beige, origineel Nederlands met zo min mogelijk eigenaren. Het zijn fantastische reisauto’s. De laatste serie (2002 – 2004) was ook nog eens verrassend betrouwbaar. Aangezien niemand er eentje zoekt, kun je ze voor belachelijk scherpe prijzen overnemen.

Honda Accord 1.8i LS (CH)

€ 1.750

2002

165.000 km

Misschien wel de fijnste auto in deze periode was de Europese Honda Accord. De auto was echter zo anoniem vormgegeven dat iedereen het vergeten is. Het is een muisgrijze auto, maar in technisch opzicht was het een pareltje. De motor loopt zo soepel als een naaimachine. Heel veel kracht is er met deze 1.8 niet voorhanden, het vermogen en koppel komen relatief laat vrij. Het interieur is typisch Japans: zeer verzorgd en slaapverwekkend. In het budget zijn er enkele postfacelift exemplaren te verkrijgen.

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI

€ 1.900

2003

140.000 km

In deze klasse had Mitsubishi destijds twee aanbiedingen. De werkelijk schitterende Galant en de heel erg Hollandse Carisma. De Carisma is de halfzus van de Volvo S40. In vergelijking met de Galant is de Carisma een stukje zuiniger, lichter en minder comfortabel. Daar staat tegenover dat je voor 2.000 euro kunt kiezen uit zeer fraaie exemplaren. De auto is niet alleen in Nederland gebouwd, maar kende ook een heel Hollandse campagne. Het is een rijdend bord boerenkool met worst. Precies wat je nodig hebt, maar meer ook niet. Lekker, toch?

Nissan Primera 1.8 Elegance (P11)

€ 1.450

2002

120.000 km

Eigenlijk kunnen we de tekst van de Honda Accord knippen en hier plakken. Ook deze auto is anoniem, doch zeer goed. Qua onderstel was dit de top in zijn klasse, samen met de Alfa 156, Ford Mondeo en Peugeot 406. De Primera voelt een tikkeltje minder hoogwaardig aan qua interieur: het is allemaal vrij grof en grijs. De 1.8 Elegance is niet spannend, maar verstandig. Een 2.0 Sport is leuker, maar verbruikt iets meer. Maak niet de fout door een jongere Primera te kiezen, die waren aanzienlijk minder betrouwbaar en rijden minder goed.

Mazda 6 1.8i Exclusive

€ 1.995

2002

145.000 km

Ruud gaf aan te willen kijken voor een Mazda 626. Ondanks dat dat hele verstandige auto’s zijn, is het misschien wel een stapje té saai. Zeker omdat de Mazda 6 ook te vinden is in het budget. Qua betrouwbaarheid scheelt het niet veel. Echter, de reden om voor de 6 te gaan in plaats van de 626 zijn de rijeigenschappen. Dit is een zeer prettig sturende auto, ook naar moderne maatstaven. Die 1.8i motor is absoluut niet spannend en de ‘alcantara’ bekleding wordt slecht oud, maar dan hebben we de nadelen wel gehad.

Toyota Corolla 1.6 Linea Luna

€ 1.999

1998

155.000 km

Voor wie het niet wist: tweedehands Toyota’s zijn duur. In dit rijtje zou je een 2001-2002 Avensis verwachten met niet al te veel kilometers. Fout. Met dit budget moet je kijken naar Carina E’s, als de km-stand niet te hoog mag zijn, anders heb je Avenissen uit 2000 met 4 ton op de klok. Een half maatje kleiner is de Toyota Corolla Sedan. Mocht je het een lelijk ding vinden, dan heb je goede smaak. Die gekke koplampen en wonderlijke grille passen totaal niet bij de saaie achterkant. Qua kleurstellingen is deze auto in Linea Luna uitvoering wel heerlijk fout: pastelkleuren met een beige interieur. Dat kon toen nog gewoon.

Subaru Legacy 2.0 LX AWD

€ 1.995

1999

190.000 km

Laten we met de deur in huis vallen: deze auto’s kun je niet zuinig rijden. Dat is de nummer 1 reden dat ze verkocht worden, lijkt het wel. Ook al pas je je rijstijl aan, zo’n boxermotor lust altijd een goede slok. Daar komt bij dat de Legacy met deze motor echt niet snel is. Het is vooral een onverzettelijke auto. Ondanks dat het een sedan is, is deze auto in het terrein capabeler dan een hedendaagse crossover: je hebt vierwielaandrijving én een lage gearing. Controleer de koppeling, vaak worden Legacy’s gebruikt om zware karren en caravans te trekken.

YOLO: Mitsubishi Sigma 3.0 AWS

€ 1.800

1995

205.000 km

We hadden het net al over de Mitsubishi Carisma en Galant, maar de sedan die je echt wilde was de Sigma. De Sigma was het paradepaardje van Mitsubishi in de vroege jaren ’90. De Sigma was het rijdende bewijs dat Japanse auto’s in die tijd superieur waren, maar niemand het door had. Een dikke drieliter V6 zorgde voor meer dan 200 pk! Een automaat was standaard en er waren uitvoeringen met vierwielbesturing. Ze zijn lastig te vinden tegenwoordig, nieuw kocht namelijk bijna niemand er eentje.