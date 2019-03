Model X van ijsvissers brandt uit op bevroren meer

De Tesla ging niet kopje onder.

Wie zich probeert voor te stellen hoe een middag ijsvissen eruitziet, zal zich in het scerario hoogstwaarschijnlijk geen Tesla Model X (rijtest) inbeelden. Toch was dit precies de auto waarmee de vissers besloten het meer, Lake Champlain in het Amerikaanse Shelburne Bay, op te rijden. Aan ijsvissen kwamen ze echter niet toe.

Toen de eigenaren van de Model X op pad waren naar de plaats waar ze het ijs wilde openbreken, raakten ze een steen. Omdat de bestuurder een vreemde geur rook, besloot hij te stoppen om te controleren of er iets aan de hand was. Na een korte inspectie bleek alles in orde te zijn. Althans, dat dacht hij. Niet veel later begon de onderzijde van de auto, waar de accu’s zijn verborgen, allerlei bijzondere geluiden te produceren. Daarna duurde het niet lang voordat het apparaat in vlammen opging.

In de meeste gevallen kan de auto bij een tijdige reactie van de alarmdiensten nog enigszins gered worden, maar op extra hulp hoefden de eigenaren niet te rekenen. Ze hadden de hulpdiensten wel ingeschakeld, maar de brandweer was resoluut en waagde zich niet op het ijs. Niet vreemd, want de ruim 22.000 kg wegende truck had dat vermoedelijk niet overleefd.

In een artikel dat na het incident verscheen op CarScoops deed een lokale schrijver zijn verslag over het incident. Volgens de auteur was de Model X niet tegen een steen gereden, maar tegen een van de metalenen aanlegpalen die net boven het ijs uitsteken. Wanneer het meer niet bevroren is, gebruiken vissers deze palen om hun boten aan vast te binden.

Beeld: Tesla Motors Club