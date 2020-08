Milieudrammers zijn pislink op Circuit Zandvoort

Geen wonder dat Circuit Zandvoort de naam gaat veranderen. Misschien denken ze dat milieudrammers dat niet doorhebben.

Hoewel we op Valentijnsdag nog schreven dat de Dutch Grand Prix er definitief ging komen, weten we inmiddels dat het niet heeft mogen zijn. Nog niet althans, we houden natuurlijk goede hoop dat het na de valse start van dit jaar volgend jaar alsnog gebeurt. Het moet enorm zuur zijn voor Bernie en de boys dat zo’n vermaledijd virus op het moment suprême roet in het eten gooit. Het was immers niet zo alsof de organisatie al niet de nodige hordes had moeten nemen om de Grand Prix van Nederland überhaupt weer naar zich toe te trekken voor het eerst in 35 jaar.

Obstakelkoers

Er was de saga met Assen, de keiharde ‘neen’ van Mark Rutte voor wat betreft de financiering van het feest met belastinggeld, het gedoe met beperkingen voor helicoptervluchten, de toegangswegen voor teams en publiek en ga zo maar door. En natuurlijk niet in de laatste plaats, waren er de milieudrammers. Deze mensen, totaal verzuurd door linksdraaiende zuivelproducten, wilden het zeldzame feestje voor die dino’s die niet alleen van koeien maar vooral ook heilige koeien houden maar wat graag versjteren.

Vergunningen

De milieurakkers leken dus de strijd voorlopig verloren te hebben, maar kunnen nu in de herkansing. Het steekt hen dat Circuit Zandvoort lekker de handen uit de mouwen gestoken heeft om het ietwat aftands geworden complex weer iets van diens oude glorie te geven. Volgens Marc Janssen van Stichting Duinbehoud, is daarbij een gebrek aan vergunningen namelijk totaal genegeerd. Marc zegt tegen het Haarlem’s Dagblad:

Het is heel erg duidelijk. De afgelopen jaren heeft het circuit werkzaamheden verricht zonder de nodige vergunningen. De gemeente en de provincie repareren vervolgens deze overtredingen, maar ze blijven ongestraft. Deze tolerante en gedogende houding moedigt het overtreden van de wet aan! Marc Janssen, houdt niet van tolerante houdingen

Spuugzat

Parbleu! Volgens Janssen zijn de talloze milieuorganisaties in de regio het spuugzat dat Circuit Zandvoort overal maar mee weg lijkt te komen:

We zijn het spuugzat! Marc Janssen, houdt zijn kruit niet meer droog

Waarvan akte.