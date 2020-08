Autoblog advies: Mini alternatief voor 8.000

We zijn op zoek naar een compact en luxe Mini alternatief voor 8 mille.

Kleine en luxe auto’s is tegenwoordig iets heel erg normaals. Sterker nog, ze zijn erg populair. 20 jaar geleden bestond het segment nog niet eens. Ja, er was ooit een Audi 50, maar het balletje ging pas echt rollen bij de New Mini. Het was een meesterwerkje van Frank Stephenson, BMW en Chrysler. Het design (van Stephenson) was een schot in de roos, maar de bijbehorende rijeigenschappen en (mogelijk) luxe droegen daar aan bij. Logisch dus dat er ineens een hele hoop concurrenten bij kwamen die een soortgelijke mix van prijs, luxe, uitstraling en krappe binnenruimte boden.

Voor Autoblog lezeres Eline (ja, er lezen ook vrouwen mee!) was het sinds die komst van de Mini al duidelijk: er moet een Mini komen. Helaas is het er nooit van gekomen. Na enkele Franse hatchbacks is ze meteen overgestapt naar een grotere BMW. Maar omdat die auto voornamelijk zakelijk gereden wordt, begint het toch te kriebelen. Een leuke Mini voor erbij is wat ze het liefste wil. Of een interessant Mini alternatief. Want tijdens haar zoektocht kwam ze er achter dat het niet allemaal hosanna is. De prijzen van gebruikte Mini’s zijn stevig en staan absoluut niet in verhouding met de vrij belabberde betrouwbaarheid.

Dus welke Mini moet je kopen en welke concurrenten moet je overwegen? Ook heeft ze wel wat eisen. De auto moet wel een beetje courant blijven, dus geen oude exemplaren (maximaal 12 jaar oud, liefst minder) en niet meer dan 120.000 km (liefst minder).

Vandaar dat ze Autoblog inschakelde voor een advies. De tabel ziet er als volgt uit:

Vorige/huidige auto’s Renault Twingo, Peugeot 207, Volkswagen Caddy, BMW 3 Serie Koop/Lease Koop Budget 8.000 euro Brandstofvoorkeur Benzine Jaarkilometrage Maximaal 10.000 Reden aanschaf Fun auto voor erbij Gezinssamenstelling 2 volwassenen, 1 hond Voorkeursmerken MINI Cooper No-go merken Geen grote en zware auto’s Wanneer kopen Wanneer een mooie voorbij komt

Audi A1 1.4 TFSI Ambition Pro Line (8X)

€ 7.950

2010

120.000

De Audi A2 was zeer bijzonder, maar sloeg niet aan. De Audi A1 is technisch gezien niet heel bijzonder, maar was een schot in de roos. Ook als occasion is het een leuke auto. Ja, in technische zin is het een Polo, maar de aankleding is compleet anders. Het koetswerk is typisch Audi en dat geldt ook voor het interieur. Wat dat betreft is het een uitstekend Mini alternatief. Let wel even of alle opties aanwezig zijn, want deze auto’s waren standaard erg karig uitgerust. Gelukkig waren er veel eigenaren die alle opties aanvinkten. De Audi A1 is in het budget redelijk goed te vinden. Ze zijn pas sinds 2010 in productie, dus de meeste exemplaren met weinig kilometers zijn relatief prijzig. Dit exemplaar vonden we bij een particulier. Check ook even de Audi A1 aandachtspunten.

Citroen DS3 VTI So Chic

€ 7.999

2013

90.000 km

Het idee van de Citroen DS3 is gelijk aan dat van de Mini, maar de uitwerking is compleet anders. Ja, het is een luxe en hippe hatchback, maar waar de Mini een retro-feestje is, is de DS3 veel origineler. Zowel het interieur als exterieur. Zo strak en sportief als de Mini rijdt de DS3 niet, maar dat was ook nooit de bedoeling. De DS3 is gezegend met de bekende Franse soepelheid zonder week te zijn. De motor lijkt wel op die van de Mini, in de zin dat het exact dezelfde motor is. Voor het geld krijg je iets meer waar. Ook in vergelijking met bovenstaande Audi A1. Een exemplaar met minder dan een ton op de klok van slechts 8 mille is mogelijk. Bekijk hier het Citroen DS 3 aankoopadvies.

Opel Adam 1.4 Slam!

€ 7.850

2013

95.000 km

De Opel Adam is eveneens een waar Mini alternatief. net als bij de DS3 is er gekozen voor een originele vormgeving. Qua ruimte is de Adam minder goed bedeeld dan de Corsa waarop deze is gebaseerd. Maar de Adam smoelt vele malen beter. Zeker in zo’n sportieve ‘Slam’- of luxe ‘Glam’-uitvoering. In het interieur gaat het feestje verder. Saai is de Opel Adam dus zeker niet. De rijeigenschappen zijn gewoon goed. De 1.4 motor levert net 101 pk en het is allemaal prima, maar inspireert niet echt. Ook is de wegligging voldoende goed, maar niet op Mini niveau. Geld is wel een sterk punt, want in het budget kun je shoppen voor hele strakke exemplaren.

Alfa Romeo MiTo 1.4T Distinctive (955)

€ 7.500

2012

110.000 km

Een van de meer succesvollere Alfa projecten van de afgelopen 15 jaar is de Mito. Het lijnenspel van een 8C Competizione werd geplakt op een Opel Corsa onderstel. Het resultaat was niet eens zo heel erg verkeerd. met name aan de achterzijde is het een fraai autootje. Het interieur mist iets aan kwaliteit én vrolijke vormgeving. Tip: zoek er eentje met lederen bekleding in een bijzondere kleur, dat tilt het niveau flink omhoog. In motorisch opzicht is het wel een goede keuze, de 1.4T is krachtig, relatief zuinig en in vergelijking met de Mini-motoren erg betrouwbaar. Al met al een waardig Mini alternatief. Nog een voordeel: luxe exemplaren met niet te veel kilometers op de klok zijn goed te vinden voor 8 mille. Aanschouw hier ons Alfa Romeo MiTo aankoopadvies!

Mini Cooper Chili (R56)

€ 7.950

2009

95.000 km

Tsja, waarom voor een Mini-alternatief gaan als je ook kunt kiezen voor het origineel? Het origineel smaakt vaak toch het beste. De Mini heeft een paar ijzersterke troeven. De rijeigenschappen staan op een bijzonder hoog niveau. Niet dat je elke dag het circuit op gaat, maar elke bocht is gewoon een feestje met een goed onderhouden Mini. We zeggen dat expres, want de Mini is een auto die relatief veel kost in het onderhoud en er zijn voldoende oud Mini-eigenaren die iets bezuinigd hebben. Check de onderhoudspapieren en technische staat dus. Qua uitrusting moet je even opletten, want ja: Mini’s kunnen zeer luxe zijn, maar dat zijn ze standaard niet. Ook prettig: ze zijn zeer gewild, dus de restwaarde is gunstig. Neem even lekker de tijd voor de enorme lijst met aandachtspunten van de Mini Cooper!

Ford Fiesta 1.6 Metal

€ 7.995

85.000 km

2011

Ja, we weten het. De Ford Fiesta is niet ‘premium’ en dus officieel geen Mini alternatief. Dat wordt duidelijk als je erin gaat zitten. Het is gewoon geen luxe aanvoelende auto. Daarmee doelen we niet op de uitrusting, want die is bij de grotere motoren over het algemeen uitstekend voor elkaar. Als je het idee van een Mini leuk vindt omdat het zo leuk rijdt, dan moet je de Fiesta proberen. Zeker met de atmosferische 1.6 motor is het een van de leukste warme hatchbacks van zijn tijd. Het is weliswaar geen Mini-alternatief qua premium-heid, maar als je een bochtig weggetje neemt, heb je de grootst mogelijke lol. Daarom moet je de 1.0 Ecoboost ook overslaan, die is beter en verstandiger, maar zeker niet leuker. Zie hier de punten waar je op moet letten bij de Ford Fiesta!

Yolo: Abarth 500

€ 7.900

2008

90.000 km

De Abarth 500 is nog een bewijs dat leuker niet zozeer beter hoeft te zijn. Onder aan de streep scoort de Mini weliswaar hoger, maar als fun-auto is de Abarth moeilijk te verslaan. De auto is een maatje kleiner, maar alle auto’s in dit lijstje (Fiesta uitgezonderd) zijn erg krap. Waar de Abarth wint, is het gewicht: 1.010 kg! Gewoon minimaal 100 kg minder dan de rest. In combinatie met de potente 1.4 T-Jet motor heb je een uitermate vermakelijk bommetje voor de deur. Als je concessies wil of kan doen qua kilometers, kun je zelfs een Esseesse vinden met 160 pk. Met name dankzij dat lage gewicht heb je de grootst mogelijke lol in deze auto. Als een hyperactieve terriër reageert ‘ie op jouw input. Een zeldzaam genoegen dat normaal gesproken voorbehouden is aan Lotus Elise bestuurders. Het aankoopadvies van de Abarth 500 vind je hier.

