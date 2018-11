Rutte over GP Zandvoort: “wees effe stoer en los dat zelf op”

Disclaimer: deze quote hebben wij NIET verzonnen.

Vanochtend kon je de dag beginnen met het goede nieuws dat een Grand Prix van Nederland wel eens héél dichtbij kan zijn. Volgens een wel heel doorschijnend nieuwsbericht, waarin niemand minder dan Prins Bernhard van Oranje-Nassau wordt gequote, heeft Formula One Management Limited officieel een aanbod gedaan tegenover het Circuit Zandvoort.

Normaliter is dit hartstikke goed nieuws, maar zoals verwacht heeft het circuit nog tientallen miljoenen euro’s nodig om de Grand Prix daadwerkelijk te kunnen organiseren. Volgens de berichten mag Nederland vanaf 2020 een wedstrijd organiseren, maar om dit te verwezenlijken moet er 30 tot 40 miljoen euro bij elkaar gesprokkeld worden. In de tussentijd speculeerde half Nederland erop los waar dit geld nu precies vandaan moest komen. Een van de potentiële deuren is vanmiddag door premier Rutte gesloten, op vrij lachwekkende manier.

Wanneer hij na afloop van de ministerraad werd gevraagd of de overheid eventueel voor de kosten zou willen opdraaien, antwoordde hij heel simpel: “wees effe stoer en los dat zelf op.” Duidelijk taal van de VVD’er. Met zijn uitspraak wil Rutte zeggen dat het benodigde bedrag vanuit het bedrijfsleven moet komen. Heineken, Jumbo, we kijken naar jullie.

Uiteraard liet Rutte wel weten dat hij het “prachtig” zou vinden als Nederland inderdaad een Grand Prix mocht organiseren. Over de subsidiepot van 10 miljoen euro, die bedoeld is voor uitzonderlijke sportevenementen, liet Rutte niets weten. (Bron: Telegraaf)