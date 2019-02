Bugatti viert 110-jarig bestaan met gelimiteerde Chiron

Wanneer exclusief nog niet exclusief genoeg blijkt.

Bugatti bestaat dit jaar precies 110 jaar. Althans, dat beweert de Franse hypercarfabrikant. In werkelijkheid is de merknaam door de jaren heen bij dusdanig veel partijen in het bezit geweest dat het lastig te zeggen is hoeveel er ondertussen nog over is van het merk Bugatti, laat staan of het daadwerkelijk 110 jaar heeft bestaan. Zeker nu Ettore’s kindje onder de paraplu van Volkswagen valt, is het maar een discutabele kwestie.

Bugatti kan het weinig deren. De zaken willen goed vlotten bij het merk en zeker nu het zijn nieuwste auto, de Chiron, gezellig kan verkopen, lijkt het meer tevreden te zijn dan ooit. Bugatti heeft inmiddels meer dan dan honderd exemplaren van de originele Chiron aan de man gebracht en ook de eerste exemplaren van de Sport-uitvoering zijn bij hun eigenaren terechtgekomen. Daarmee is de tijd voor nieuwe speciaaltjes aangebroken.

Om zijn 110-jarig bestaan te vieren heeft Bugatti vandaag de doeken getrokken van een gelimiteerde reeks auto’s. Het model wordt gebaseerd op de lichtere, behendigere Chiron Sport en krijgt de toepasselijke naam ‘110 ans Bugatti’. Het meest in het oog springende kenmerk van de speciale uitvoering is “le drapeau de la français“, ofwel de Franse vlag. De kleuren van de revolutionairen vallen met name op op de achtervleugel, maar ook op de rest van de auto zien we verwijzingen. Opmerkelijk is dat de vlag aan de rechterzijde van de auto is gespiegeld, omdat de Fransen blijkbaar de kleur blauw aan de voorkant willen hebben.

De kleurstelling van de auto bestaat uit twee verschillende soorten lak, maar er moet wel heel goed worden gekeken om dit daadwerkelijk te spotten. Het overgrote deel van de buitenzijde is gehuld in een staalblauwe, matte laklaag. Bepaalde details – naast de deur, bijvoorbeeld – zijn eveneens staalblauw, maar metallic. De binnenzijde is gelukkig kleurrijker en ook hier zien we de Franse vlag.

Aan de aandrijflijn zijn geen aanpassingen gedaan. Zodoende bezit ook de 18 kg lichtere Chiron Sport een 1.500 pk sterke W16-motor. De prijs van het beest wil Bugatti niet delen.