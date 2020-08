Shelby onthult GT500SE met meer dan 800 pk

Deze Shelby GT500SE maakt je toch een klein beetje verdrietig dat we dit soort speelgoed hier niet in Nederland hebben.

Is het ooit genoeg? Nee, Amerikanen vinden nooit iets genoeg. Vorig jaar onthulde Shelby de GT500. Het was de krachtigste Ford tot nu toe die zo uit een fabriek kwam rollen. Met 770 pk en 847 Nm koppel was alleen de Hellcat Redeye een nog krachtigere concurrent. We zijn inmiddels een jaar verder en Shelby gaat ook die concurrent nu voorbij met de Shelby GT500SE.

Deze uitvoering omschrijf je volledig als de American Signature Edition. De uitvoering is tevens leverbaar op de GT350 en GT350R, maar op de GT500 is het natuurlijk de daddy. Het is een knipoog naar de ontzettend lange samenwerking tussen Ford en Shelby, die begon in 1965 met de allereerste Shelby Mustang.

De 5.2-liter Supercharged V8 krijgt er meer dan 40 pony’s bij. Daarmee komt het vermogen uit op 811 pk. Ook is er ruim 13 kg van het gewicht gesnoept. De Shelby GT500SE komt met koolstofvezel motorkap en een verlaagd onderstel. Optioneel kun je zelfs een widebody krijgen, mocht het allemaal nog niet dik genoeg zijn.

Er worden slechts 100 stuks per modeljaar gemaakt van de Shelby GT500SE. In de Verenigde Staten bedraagt de meerprijs 29,995 dollar in vergelijking met een gewone GT500. De eerste 15 kopers krijgen ook nog eens een First 15 Package. Dit pakket omvat een speciaal feest in Las Vegas, een gesigneerde foto van de auto, één van de eerste 15 productienummers, Shelby goodies en een verblijf voor één nacht in het D Las Vegas Casino and Hotel.