Panda Knight is nu nog stoerder dan ooit

Met deze Panda Knight maak je enorme indruk. Totdat er iemand naast gaat staan.

Kleine stoere autootjes. Het blijft toch iets aandoenlijks hebben. Als je een Jeep Wrangler of een Land Cruiser helemaal gaat optuigen met allerlei offroad-attributen, dan mag dat ALLEEN als je het ook echt gaat gebruiken. Anders is het alsof je op je skischoenen naar de kroeg gaat. Alleen als je echt bent wezen skiën is dat gerechtvaardigd. Anders ben je vooral aan het showen dat je een spannend leven zou kunnen hebben.

Maar het is helemaal geen probleem als de auto dus een stuk kleiner is. Dan is het namelijk aandoenlijk. Dat is natuurlijk het geval met de Panda 4×4, zo’n beetje de moeder der stoere kleine 4×4’s, maar ook deze Panda. Ondanks dat dit toch echt een Panda is, is het geen Fiat Panda.

Het is namelijk de Geome Panda Knigt. Geome is een submerk Geometry, dat weer een submerk is van Geely. Dus, om met de meeste Lynk & Co-eigenaren te spreken, dit is in feite gewoon een Volvo.

Panda Knight

Da’s natuurlijk kolder. De basis is de gewone Panda en dit is dus de Panda Knight. Het is in principe dezelfde auto, dus een superklein autootje voor stedelijke gebieden. En waar de gewone Geely Panda er heel erg schattig en aaibaar uit ziet, is deze Panda Knight juist heel erg stoer en ruig. Er zit ook meer dan een hint van de nieuwe Ford Bronco in. Nu is de hoekige offroad-look helemaal in, dus wat dat betreft zit het helemaal goed.

Om even een beeld te krijgen van het formaat, de Panda Knight is 3,135 meter lang (hahaha), 1,566 meter ‘breed’ en 1,65 meter hoog. De wielbasis is een welhaast koddige 2,015 meter. U zult begrijpen dat dit écht een heel erg klein wagentje is, alhoewel de fabrikant belooft dat je er met vier personen in past. VIER! Dat moet behoorlijk proppen zijn. De gesubsidieerde eenpersoons scooter van mijn zus heeft immers dezelfde afmetingen.

Geen V8

Niemand verwacht een dikke V8 in het vooronder van deze stadsvlo en dat is ook niet het geval. Het is een elektrische auto, dus dat is alvast goed nieuws voor als je stedelijke gebieden in wil rijden. Maximaal levert het motortje 41 pk en 110 Nm. Niet echt topwaarden om over naar huis te schrijven. Het accupakket is 17,03 kWh ‘groot’. Volgens de CLTC moet je er 200 km mee helpen. Dus in het echt mag je blij je zijn als je 100 km haalt met de Panda Knight.

De specificaties zijn niet bijster spannend, maar de prijs is er dan ook naar, want een beetje afhankelijk van de specificatie kost dit wagentje 5.100 euro tot 7.200 euro. Prestaties worden niet vermeld door Geely. Maar als de buurjongen op zijn mammoet skelter net Red Bull heeft gedronken, moet je geen sprintje willen doen.