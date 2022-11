Toyota’s voor de petrolhead: vier op een rij

Dat is een hoop nieuws! Er zijn ineens vier nieuwe versies van Toyota’s voor de petrolhead.

Waar de meeste automerken even pas op de plaats maken als het gaat om leuke auto’s, is Toyota een van de weinige merken die juist een beetje gas bij geeft. Er komen telkens meer leuke Toyota’s voor petrolhead. In relatief korte tijd zijn er auto’s als de GR Yaris, GR Corolla, GR86 en GR Supra bijgekomen. We zien trouwens een patroon: Gazoo Racing!

Zoals altijd is een Japanse sportieve auto het begin van het avontuur. Je kan ‘m standaard houden en er heel blij mee zijn, maar je kan ‘m ook verbeteren en aanpassen naar je eigen smaak. Of ombouwen voor een specifieke autosportklasse. Het is allemaal mogelijk. Voor de SEMA 2022 in Las Vegas die op dit moment plaatsvindt, laten ze vier Toyota’s voor de petrolhead zien.

Toyota GR86 Daily Drifter

We hebben te weinig driftende auto’s voor elke dag. De meeste auto’s zijn voorzien van voorwielaandrijving, waarmee dat niet mogelijk is. De Toyota GR86 is een van de weinige achterwielaandrijvers in zijn prijssegment. Het idee achter de GR86 Daily Drifter is een professionele driftauto, die Jan en Alleman kan betalen. Zowel qua aanschaf als onderhoud. Er is een dikke bodykit, nieuw setje wielen en een grote spoiler. Uiteraard is de motor opgepept middels een supercharger plus grote intercooler en sportuitlaatsysteem.

Toyota GR Corolla Rally Concept

Dan door naar de volgende! Dat is in dit geval de Toyota GR Corolla Rally Concept. Het idee is om de looks van de rally-versie van de GR Yaris combineren met de koets van zijn grotere broer. De auto ziet er enorm heftig uit dankzij de waanzinnige bodykit met flinke verbreding, splitter en bizarre spoiler. Het is echter gewoon een straatauto. Er is een TRD-luchtinlaat en een bijzonder uitlaatsysteem met maar liefst vier uitlaten. De wielen zijn 17 inch grote OZ Rally’s.

Toyota GR86 Cup

Naast driften is achterwielaandrijving ook perfect om mee te racen. Een cup-serie is natuurlijk een logische gedachte. Het is een uitstekende basis om een relatief betaalbare doch goede raceauto van te bouwen. In dit geval is het een redelijk serieuze racer geworden. Zo is de complete transmissie vervangen voor een sequentiële bak. Verder zijn er Alcon-remmen, open uitlaat en natuurlijk de verplichte achtervleugel. De GR86 Cup gaat volgend jaar van start.

Toyota GR Supra

De Toyota Supra is de ideale ‘Ten Second Car’, aldus een documentaire uit 2002 over de strijd tussen straatracers en de undercover politie in Los Angeles. Het idee erachter is erg leuk, monteurs van Toyota Motorsports Garage kregen 10 mille en moesten daarvan een ’10-second-car’ bouwen. Middels het strippen van het interieur en het monteren van een Pure Turbo single-Turbo is het vermogen met 40 procent gestegen en moet een kwartmijl-tijd van minder dan 11 seconden mogelijk zijn.

Al deze Toyota’s voor de petrolhead staan te shinen op de SEMA op dit moment. Verwacht in elk geval dat sommige onderdelen ervan op termijn via de accessoiregidsen leverbaar zullen zijn.

Meer lezen? Deze 13 sportieve coupés krijgen wij niet in Nederland!