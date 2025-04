Minister Madlener: 13 NL bruggen moeten vervangen worden

Het is nog veilig om erover te rijden, maar 13 bruggen in Nederland moeten echt vervangen worden.

Om Italiaanse (Morandi-brug) en Duitse (Carolabrug) praktijken te voorkomen moet de Nederlandse regering in actie komen. Al langere tijd is bekend dat bruggen, viaducten en soms ook tunnels zwaar versleten zijn. Onder andere vanwege haarscheurtjes in het staal. Minister Madlener van Infrastructuur heeft de Tweede Kamer laten weten dat er nu tenminste 13 bruggen aan vervanging toe zijn.

Bruggen vervangen

Die conclusie trekt de minister natuurlijk niet zelf. Er is onderzoek gedaan door Rijkswaterstaat en TNO. Naar aanleiding van het onderzoek zijn 13 bruggen en viaducten naar voren gekomen die aan vervanging toe zijn. Het gaat hier vaak om constructies die na de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld in begin jaren zestig, zijn gebouwd.

Waterstofverbrossing, wat is dat nou weer?

Woord van de dag in dit dossier? Waterstofverbrossing. Tijdens de productie van het staal is waterstof in het materiaal gekropen. Dat zorgt voor een proces met de naam waterstofverbrossing. Dit betekent dat het staal langzaam maar zeker broos wordt. Het gevolg is haarscheurtjes in de constructie. Niet zo handig als je dagelijks tonnen verkeer over je brug krijgt.

Het probleem kwam aan het licht nadat vorig jaar de Carolabrug in het Duitse Dresden plotseling instortte. Om te voorkomen dat ook hier in Nederland bruggen en viaducten gaan instorten is er een prio-lijstje samengesteld. Wees niet bang. Je kunt er nog steeds overheen rijden.

Het is te hopen dat we geen Merwedebrug 2016 praktijken krijgen. Toen vrachtwagens van 60 ton of zwaarder er niet meer overheen mochten vanwege scheurtjes. Dat was een klap voor de transportsector, truckers moesten omrijden met economische schade als gevolg.

De beruchte bruggen en viaducten

De volgende bruggen en viaducten staan op de nominatie voor de sloophamer en moeten vervangen worden:

Algerabrug (Hollandsche IJssel)

Cadettencamp Oost en West (A27, Breda)

J.F. Kennedyweg (A16, Rotterdam)

Kleinpolderplein (A20 naar A13, Rotterdam)

Oosterhoutse Brug Noord en Zuid (A27, Oosterhout)

Rozendaals viaduct Oost en West (A12, Arnhem)

Spoorviaduct Noord en Zuid (A67, Geldrop)

Steenenhoek Oost en West (A27, Gorinchem)

Wanneer wordt er actie ondernomen?

Rijkswaterstaat wil de bruggen binnen vijf jaar vervangen. TNO vindt dat wat optimistisch en wil een betere onderbouwing. Bovendien is er geld nodig vanuit het kabinet. Want laten we eerlijk zijn. Een complete brug vervangen is niet bepaald goedkoop.

Het goede nieuws: de beruchte bruggen en viaducten die aan vervanging toe zijn staan in elk geval op de agenda bij de overheid.

Fotocredit: Rijkswaterstaat