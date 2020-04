Nederland houdt plezierritjes tegen met gesloten gebieden

Nederland gooit een aantal plekken op slot voor pleziertoerisme.

Het kan zijn dat je je een beetje gaat vervelen. Dat snappen we helemaal, zo thuis. Wat op zich geen kwaad kan is even de deur uit om een luchtje te scheppen. Zo lang je maar drukke plekken vermijdt, is er niet zo veel aan de hand. Of pak de fiets, auto, motor: dan weet je ook dat je genoeg afstand neemt.

Plezierritjes

Zo zijn er genoeg plekken in Nederland waar je even per twee- of vierwieler plezierritjes kunt maken. Wees dan wel voorzichtig, het kan ook mis gaan. Kies een leuk plekje, gas d’r op, heb wat lol. Tenminste, er blijven niet heel veel plekken meer over. Steeds meer plekken gaan op slot: verboden voor auto’s en motoren.

De Veiligheidsregio Gelderland bracht bijvoorbeeld naar buiten dat de Pomphulweg bij Hoog-Soeren dicht gaat. Het is tussen 8:00 en 20:00 verboden om je per voertuig daar te begeven.

Heel Nederland

Maar het is niet alleen Gelderland waar dergelijke verboden gelden. Ook in Limburg gaan plekken dicht. Hier zijn de verboden echter specifiek gericht op wielerclubs en motorrijders. Vooral motor-‘coureurs’ worden aangesproken door de verkeerswethouder aldaar. “Ik heb het mogen zien, je waande je bijna op de TT Assen. Ongelooflijk hoe sommige motorcoureurs door de bochten gaan”.

Op meerdere plekken in Nederland worden echter plezierritjes afgeschaft. Bekende ‘afgelegen’ plekken zoals de Maasvlakte bijvoorbeeld, ook daar mag je niet meer heen als je er niks te zoeken hebt. Hoe het wordt gecontroleerd, dat varieert per locatie. Maar verwacht blokkades en wellicht politiemensen die je er op aanspreken.

Te voet

Voor een aantal van deze gebieden geldt echter dat je wel gewoon mag wandelen of hardlopen. Het gaat dus puur om er heen gaan met gemotoriseerde voertuigen. Wees gewaarschuwd.