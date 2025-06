Omstreden F1-figuur wil van oud automerk een nieuwe Ferrari-concurrent maken

William Storey is terug!

We juichten de komst van nog een energiedrankjesfabrikant flink toe in 2018. Niet vanwege de markt waarin Rich Energy zich begeeft of om de personeelsfeestjes van het bedrijf, maar vanwege de kleurstelling. Het leverde inderdaad een prachtige zwart-gouden kleurstelling op waar we nog graag aan terugdenken.

Helaas voor het Haas F1-team bleek Rich Energy-baas William Storey niet helemaal te vertrouwen. Het logo bleek gejat, er werden geen blikjes Rich verkocht en de beloofde centen bleven uit. Storey claimde grote investeerders achter zich te hebben, maar na negen races als titelsponsor van Haas F1 is het spelletje voorbij.

Ondanks het twijfelachtige imago wist Rich Energy zich aan een nieuw raceteam te linken. De zwart-gouden kleuren verschenen nu op het OMG Racing-motorteam. Na twee jaar sponsoren dacht William Storey weer verder te gaan, maar dat ging niet zo makkelijk. OMG Racing had afspraken gemaakt met de firma RichOMG Limited, niet met Storey of andere eigenaren van de sapjesmaker. En dus bleef het geld stromen en bleef het motorraceteam voorzien van een prachtige kleurstelling.

William Storey bestormt de autowereld

De ruim bebaarde Brit is terug en wel in onze wereld, de auto-industrie. En wel met een bestaande naam: Marcos Cars. Het Britse merk werd in 1959 opgericht door Jem Marsh en Frank Costin en ging voor het eerst failliet in 1972 en kwam in de jaren ’80 weer terug. Er kwamen best leuke auto’s uit het merk voort, zoals de TSO GT2, Mantaray, de doldwaze LM600 of de Mantis XP die je bovenaan dit artikel ziet. Het bedrijf hield het vervolgens tot 2007 vol totdat wederom de centen op waren.

Marcos Mantaray

Spoel 18 jaar verder en hier zijn we: William Storey blaast Marcos Cars nieuw leven in. Storey zegt over zijn nieuwe speeltje: ”Ik ben ontzettend blij om de nieuwe CEO te worden van het Britse autobedrijf Marcos Cars. Marcos heeft een buitengewoon motorsportverleden en heeft in de loop der jaren een aantal iconische sportwagens gebouwd, waaronder de ongelooflijke Mantis XP en Marcos Mantara.”

In 2010 zijn de rechten van het merk gekocht door Tony Brown. Hij bouwde een prototype, de Spirit 220, maar verder kwam het niet. Nu Storey aanschuift, zijn er ”nieuwe investeringen en ambitieuze plannen” voor Marcos. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Marcos F1-supercar in de maak

Een van de eerste ambitieuze plannen is een nieuwe supercar. ”Lichtgewicht, gevormd uit F1-technologie en Brits ontworpen en gebouwd” is de samenvatting. Het merk zou al ex-Rolls-Royce, ex-Bentley-werknemers en ex-F1-coureurs hebben aangenomen. Tegen november van dit jaar moeten we hem voor het eerst te zien krijgen. Marcos belooft ”exceptionele prestaties en innovaties”. Eerst zien…

William Storey probeert ook alvast wat Ferrari-klanten over te halen om bij Marcos Cars te gaan shoppen. Hij repost een X-bericht over de Piloti Ferrari 296 Speciale waarbij hij toevoegt: ”Spaar je geld en wacht op de nieuwe Marcos in november”. Na alles dat er is gebeurd, zou ik Storey niet meer op zijn blauwe ogen vertrouwen. Maar goed, ik ben de strengste niet: welkom terug, William! Breng je je zwart-gouden livery weer mee?