Deze Japanse sportwagen uit de 90’s ben je vergeten

Met rivalen als de Mazda RX-7, Toyota Supra en Nissan Skyline GT-R kan het zijn dat je deze Mitsubishi 3000GT (GTO) op Marktplaats alweer vergeten bent.

Autofabrikanten kijken altijd bij elkaar af. Immers wil je altijd een stukje van de taart als het blijkt dat mensen ergens brood in zien. Zo ben je wel een beetje op je achterhoofd gevallen als je momenteel geen SUV’s en crossovers aanbiedt. In Japan was dit in de jaren ’90 ook het geval, maar dan met sportwagens. Bijna elk Japans merk had er wel één in bepaalde vorm en later zijn de meeste ook aardig iconisch geworden. We hebben het dan natuurlijk over de Mazda RX-7, Honda NSX, Nissan Skyline GT-R en Fairlady Z, Toyota Supra en zelfs de Subaru Alcyone SVX. Mitsubishi moest dus ook aan de bak en kwam in 1989 met de zeer futuristische HSR en HSR-II Concept om ook het nieuwe decennium te beginnen met een 2+2 sportauto. Een iets meer productieklare versie kwam in ’89 als de HSX Concept en dit werd in 1990 de Mitsubishi GTO.

Mitsubishi GTO

Ons bekruipt toch een beetje het gevoel dat de Mitsubishi GTO een beetje vergeten is als sportwagen uit de 90s. En als je hem wel hebt onthouden, dan noem je hem pas ná de Supra, Skyline en RX-7. Het was verder ‘gewoon’ wat je verwacht van een rivaal van die auto’s. Een drieliter V6 (6G72) met optioneel vierentwintig kleppen en een turbo voor de topversie. Die topversie levert uiteraard 280 pk in Japan, maar in Europa mochten we genieten van 286 pk. Daar mochten we overigens ook genieten van de auto als 3000GT en niet als GTO, want dat zou te ‘gevaarlijk’ zijn dankzij de Ferrari 250 GTO. In de VS werd het ook 3000GT met als topversie VR-4 en werd ‘ie ook verkocht als Dodge: dankzij de samenwerking tussen Mitsubishi en Chrysler (Diamond-Star Motors of DSM) werd ‘ie gerebadged als Dodge Stealth.

Mitsubishi 3000GT op Marktplaats

Nederland heeft de 3000GT dus ook gekregen, maar zoals je je kunt voorstellen was het hier geen megasucces. Het is dan ook zeker niet de meest populaire auto uit de 90s, maar ergens is dat niet helemaal terecht. Je hebt namelijk gewoon het recept wat de Japanners zo goed onder de knie hadden. Mocht je de jaren ’90 weer helemaal naar nu willen halen, dan is deze Mitsubishi 3000GT op Marktplaats iets voor jou.

Mitsubishi 3000GT Twin Turbo

Hij is om door een ringetje te halen. De kleur rood waarin ‘ie gepresenteerd werd en de topversie (die wij overigens officieel geen VR-4 noemden). Het is dus voluit een 3000GT 4WD Twin Turbo. Hij werd gebouwd in 1992 en heeft dus een 3.0 liter V6 met twee turbo’s en 286 pk. Het levert een sprinttijd van 5,9 seconden naar de 100 op en je kon door tot 250 km/u. Dat zijn zeer nette waarden voor een inmiddels 30 jaar oude auto. Je kon de 3000GT krijgen met een automaat of een handgeschakelde vijfbak, die laatste is de transmissie van dit exemplaar.

Origineel NL!

Om het jaren ’90 plaatje helemaal af te maken is deze Mitsubishi 3000GT op Marktplaats origineel Nederlands! Iemand heeft dus echt in 1992 in een Nederlandse dealer deze 3000GT opgehaald. Sindsdien zijn er 13 eigenaren geweest die er collectief 111.559 km op hebben gezet. De staat lijkt uiterst netjes te zijn voor zijn leeftijd.

Kopen

Mag ook wel, want deze vergeten Japanse sportwagen is niet goedkoop. De verkoper op Marktplaats wil er 34.950 euro voor vangen. Toegegeven, een originele Supra, RX-7 of Skyline is veel duurder, maar goedkoop is het zeker niet. Zou jij het nog willen uitgeven voor een auto die de meeste mensen eigenlijk vergeten zijn? Dan kan je terecht op de advertentie van de Mitsubishi 3000GT op Marktplaats.

Met dank aan Rachid voor de tip!