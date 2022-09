Mitsubishi 3000GT Spyder te veil: iets voor jou?

Man, wat is zo’n Mitsubishi 3000GT Spyder toch een tof apparaat!

Het is zaterdagavond, u kunt gaan kant meer up, wegclicken is zinloos! We gaan even lekker over auto’s keuvelen, gewoon omdat het kan! Het is weekend en de hoeveelheid nieuws is iets minder dan normaal, dus toevallig zaten we net ietsje teveel op de occasion-websites te koekeloeren. Vanochtend vond @Loek deze geweldige exemplaren van de Audi RS4 B7 op Marktplaats.

Op basis daarvan ging ondergetekende op zoek naar iets obscuurders op Bring-A-Trailer. Dat is een soort Amerikaanse variant van The Collectables. Naast de gebruikelijke Porsches, BMW’s en Ferrari’s kwamen we deze Mitsubishi tegen. Het is niet zomaar eentje maar een 3000GT. En van de 3000GT’s is het ook nog eens de meest bijzondere. Het betreft namelijk een heuse cabriolet, Spyder genaamd. Die zie je niet elke dag.

Vergeten Japanse sportauto

De Mitsubishi 3000GT is een beetje de vergeten Japanse sportauto. Waar de Nissan Skyline GT-R, Maza RX-7 en Honda NSX in waarde stijgen, lukt dat nog niet echt met de 3000GT. De reden daarvoor is simpel, de basis van de auto is een Eclipse.

De 3000GT heeft zijn motor dan ook overdwars voorin liggen. De 3000GT was daarbij ook nog eens vrij zwaar en behoorlijk complex, zonder dat het een pure rijbeleving biedt. Ook een heldenrol in een natuurkundig onmogelijke straatrace-film bleef uit. Ergo: de liefhebbers blijven weg.

Dat de 3000GT minder liefde verdient dan de Skyline, wil niet zeggen dat de auto géén liefde verdient. Het is namelijk alsnog een bijzondere auto met een 3.0 V6 DHOC biturbo-motor. Een hele mond vol en anno 1991 (toen de auto op de markt kwam) echt geen gemeengoed. De 3000GT kreeg een paar keer een facelift, waarbij de eerste in 1994 de meest significante is. Toen vervielen de kenmerkende klapkoplampen.

Mitsubishi 3000GT Spyder

De Mitsubishi 3000GT is een van de weinige auto’s die minder features kreeg per modeljaar. Deze Spyder is van 1996 en heeft dus géén actieve sportuitlaat, géén actieve dempers en géén actieve aerodynamica. Wat dan wel lekker is: de motor is krachtiger met 320 pk en 425 Nm dan de eerste serie die het met 280 pk moet doen.

Mitsubishi bouwde de Spyder overigens niet zelf. Dat lieten ze over aan ASC, ofwel American Sunroof Company. Dit bedrijf bouwde (en bouwt) meer aparte open versies van leuke auto’s. Je kon de auto gewoon bij Mitsubishi bestellen, die het dan verder met ASC voor je regelden. Je kon kiezen uit een 3.0 V6 zonder turbo’s (met 220 pk) en automaat, of de biturbo-versie met zesbak van Getrag. Deze Mitsubishi 3000GT Spyder exemplaar is de laatste van die twee.

Alleen in de VS

De meeste 3000GT Spyders zijn dan ook in de Verenigde Staten te vinden. Het is dan ook geen verrassing dat deze auto in de VS staat, alleen dan wel in de staat die je pas het allerlaatste zou verwachten: Alaska!

Dit exemplaar heeft er slechts 46.700 km op de teller staan en kan er dus nog een hele tijd tegenaan. Want ondanks dat de latere 3000GT’s niet het meest gewild zijn, zijn ze wel erg betrouwbaar. Al die actieve noviteiten gingen namelijk ook als eerste kapot.

Mitsubishi 3000GT Spyder te veil

En ja, de Spyder is ietsje zwaarder dan de standaard 3000GT, maar toch valt er wat voor deze versie te zeggen. In een klasse met auto’s als de RX-7, Skyline GT-R en NSX is de 3000GT juist de relaxte snelle GT geweest. Een cabrio-versie past daar wel bij.

Op dit moment staat deze witte Mitsubishi 3000GT te veil. Op het moment van schrijven was het hoogste bod 7.500 dollar. Natuurlijk, dat gaat flink hoger uitvallen, maar het zal alsnog minder zijn dan de prijzen van die andere JDM-sportauto’s. En hoe tof die ook zijn, zo obscuur als de Mitsubishi 3000GT Spyder zijn die niet. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hieronder de video waar je het dakmechanisme kunt aanschouwen:

Meer lezen? Check hier onze uitgebreide special over de Mitsubishi 3000GT!