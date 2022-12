Autoblog Advies: snel kerstboomtransport voor 50K

Een autobloglezer is op zoek naar snel kerstboomtransport.

Ondanks dat de crossover populairder is en de MPV nóg praktischer, is de stationwagon de meest ideale auto. Qua rijeigenschappen is het bijna een sedan of coupé, qua ruimte komt het overeen met een crossover en in veel gevallen is het net zo handig als een MPV.



Pas als je echt veel kinderen of grote spullen nodig hebt, is een grotere MPV handiger. Maar ja, dan kan je ook gewoon een busje huren. Want ondanks verwoede pogingen als de Zafira OPC en R63 AMG zijn snelle stationwagons overal te vinden.

Autobloglezer Casper is dat nu aan het ondervinden, want hij heeft op dit moment een snelle stationwagon. Hij rijdt op dit moment een Ford Focus ST. Die kocht hij naar aanleiding van dit Autoblog Advies van enkele jaren geleden. Jazeker, de rubriek bestaat nu dermate lang dat we herhalingsaankopen mogen behandelen.

Maar wat nu? Hij is toe aan een volgende auto. Wederom snel kerstboomtransport. De vorige keer was de Focus een aanvullende auto, nu gaan zowel de Focus als de Polo eruit en komt er een elektrische bakfiets voor terug, plus één auto. Dat mag dan wel meteen een leuke auto zijn.

Wel is het belangrijk dat het een frisse en jonge auto moet zijn. Dus niet meer dan 3 tot 4 jaar oud. Ook geen hoge kilometerstand (maximaal 50.000 km) en voldoende vermogen plus puike rijeigenschappen. Ook mogen er lekker wat opties op zitten.

De wensen en eisen voor snel kerstboomtransport voor Casper is ala volgt:

Huidige / vorige auto’s Mini Clubman S (R55), Polo 1.2 TSI (2014), Focus ST Wagon 2013 Koop / lease: Koop Budget € 45.000 tot € 50.000 Jaarkilometrage 12.000 tot 15.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Toe aan iets nieuws Gezinssamenstelling Jong gezin Voorkeursmodellen Golf 7.5R Variant, BMW 530i/540i G31 No-go Vrouw haat Mercedes (maar dat deed ze eerst ook met BMW, dus alles is mogelijk ;))

Volkswagen Golf R Variant of Seat Leon Cupra ST 4Drive

De Volkswagen Golf R en Seat Leon Cupra R zijn grotendeels identieke auto’s. In beide gevallen zie je duidelijk welke chromosomen identiek zijn. Niet alleen het platform is gelijk, ook de ‘hardpoints’. Vandaar dat de verhoudingen krek eender zijn. Maar welke moet je dan kiezen?

Seat Leon ST Cupra R

€ 40.950

2019

40.000 km

De Seat Leon Cupra R vertegenwoordigt de beste value for money. De Leon is enorm ruim, enorm snel en prima dagelijks inzetbaar. Perfect snel kerstboomtransport dus. Het is een geweldige opvolger van de Focus. In alles is de Seat een stapje meer: niet alleen qua prestaties, maar ook mogelijkheden tot upgraden. Het nadeel is het erg sobere interieur. Het is sober, doch keurig en alles dat je nodig kan hebben, is aanwezig.

Maar moet je dan de Seat doen of de VW? Het is vrij simpel, wil je AWD, neem de Golf. Wil je de pure rijdersauto, ga voor de Seat. Ja, een voorwielaandrijver is de betere keuze dan. Ja, je hebt iets meer wielspin bij het wegrijden, maar de omissie van een cardanas naar achteren maakt de Leon nog wat lichter. Al in standaardvorm kun je op de Nürburgring serieuze tijden neerzetten. Met een paar mods laat je met gemak Audi RS-jes achter je.

Volkswagen Golf R Variant

€ 37.950

2020

12.500 km

De Volkswagen Golf R heeft een iets minder rauw randje dan de Seat, maar daar staat een hoop verfijning tegenover. Het verschil is best groot eigenlijk. De Golf en A3 zitten dichter op elkaar dan de Golf en Leon. Qua styling is de Golf fraaier en dikker, zeker in het felrood of blauw. Verdere voordelen van de Golf R: je hebt altijd vierwielaandrijving. Standaard is de Leon wel een tandje sportiever en lichtvoetiger. De Golf R is meer de allrounder.

Qua tuningspotentieel is er evenveel mogelijk, alhoewel je het met 4Motion altijd kwijt kunt. Wil je de meest sportieve station: ga voor de Leon, wil je de beste allrounder, pak de Golf. Nadeel: het is zo ongeveer de duurste Golf ooit en mensen (die een oude 159 1.8 rijden) zullen je voor gek verklaren. Ach ja. Je vindt ze eenvoudig in het budget en het zijn gewoon toffe auto’s. Prima snel kerstboomtransport.

Volvo V60 T8 R-Design

€ 49.950

2020

50.000 km

De meest verstandige stationwagon van Nederland, deze V60. En een heel populaire. Als je heel veel auto voor redelijk veel geld wenst, is deze Volvo een topaanbieding. Meer dan 400 pk, AWD, een zeer rijke uitrusting en een groot aanbod. Als je geen PHEV wenst, is er ook een T6 met meer dan 300 pk. Het is wel handig als je thuis kunt laden of op kantoor. Ook zonder is het een rappe auto die behoorlijk zuinig is, tenzij je gaat stampen op de Autobahn.

Dan is de accu in no-time leeg en moet de viercilinder alles trekken. Het ruimte-aanbod is ietsje beter voor elkaar dan bij de Duitsers en het model ziet er tijdloos uit. Zeker als R-Design met een sportief randje, alhoewel dat sportieve randje niet zo sportief is. Voor een Volvo wel, maar in algemene zin niet. Mensen die dit oprecht sportief vinden, vinden dat ook van Brogues, corduroy-broeken en Paul & Shark-truien.

Jaguar XF Sportbrake 2.0t R-Sport

€ 44.950 (Nederland, Jaguar-dealer)

2019

45.000 km

Je kan je helemaal stuk staren op de meeste waar voor je geld, maar ook gedacht aan de mooiste auto voor het geld? Deze Jaguar XF Sportbrake past namelijk in het budget, voldoet aan alle eisen en ziet er beeldschoon uit. Het is de tweede generatie XF, iets dat je vooral ziet aan het interieur. Qua prestaties is het prima, geen enorme hardloper. Qua rijeigenschappen zit het dichter bij een 5 Serie dan je op voorhand zou denken.

De XF is niet alleen origineel, maar ook nog eens bloedmooi. Dat is natuurlijk subjectief, maar toch: kijk er eens naar! De ruimte is ook denderend, met recht geschikt snel kerstboomtransport (alhoewel ‘ie niet héél snel is). Het infotainmentsysteem is niet wat je gewend bent van Duitse merken uit deze periode, maar het is ook niet hopeloos. Eigenlijk is het een schande dat er hier niet véél meer van rondrijden.

Mercedes-Benz C43 AMG 4Matic Estate

€ 42.250

2017

70.000 km

Ja, ja, we weten het. Deze auto heeft te veel kilometers gedraaid én is te oud. Aan de andere kant is de prijs ook onder het budget. Aanvankelijk wilden we de Audi S4 aanraden, maar ja: dat zijn allemaal diesels. De C43 is een perfect alternatief. Sterker nog, de C43 en S4 doen nauwelijks voor elkaar onder. De benadering is wel compleet anders. De Mercedes is in basis achterwiel-aangedreven.

Qua dynamiek is het behoorlijk gelijkwaardig aan een 3 Serie. De motor is een pareltje: veel vermogen en koppel, plus een lekker beschaafd snerpje uit de uitlaat. Nadeel: heel erg ruim is ‘ie niet. Het is gevoelsmatig een krappere auto dan een Focus of Golf, zeker op de achterbank en qua kofferruimte. Daar staat tegenover dat deze generatie C-Klasse er nog heel vers uitziet, de nieuwe generatie is overduidelijk een evolutie qua design.

Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 4×4 (3T)

€ 37.500 (Duitsland, Skoda-dealer)

2019

45.000 km

Wil je de meest verstandige keuze qua snel kerstboomtransport, ga dan voor deze Skoda. Ja, een Skoda. Het is niet alleen een relatief voordelige keuze, maar ook een goede. En ook een leuke. De motor is de 2.0 TSI uit de Golf R, in dit geval met 280 pk. Ook deze kun je behoorlijk ver kietelen (maar is niet direct nodig). Je hebt vierwielaandrijving, een DSG automaat en ongeveer alle mogelijke opties.

In Duitsland staan er een hoop en allemaal zijn ze dik aangekleed. Het rijdt ‘op zich goed’. Je hebt niet dat rijdende kluis gevoel van een Audi A6, maar je hebt wel ongeveer de ruimte van die auto. Gewoon een steengoede aanbieding, zeker als je er eentje in het rood vindt (en ja, die zijn er). Je zal wel even over de grens moeten kijken, want wij Nederlanders kochten alleen de 150 pk benzine-versie (of de hybride).

BMW 530i M Sport (G31)

€ 48.250

2018

55.000 km

Wil je een combinatie van al het bovenstaande? Ga dan voor de 530i. Net als de Jaguar voorzien van een viercilinder, maar de BMW voelt ietsje vlotter aan en is iets zuiniger. Zeker als M Sport is dit een machtig rijdende auto. De auto heeft iets minder dat logge-bak gevoel van zijn voorganger en in zijn klasse is het de prettigst sturende auto, alhoewel het nog altijd een enorm apparaat is.

Houd er rekening mee dat jouw Focus ST Wagon sportiever rijdt en aanzienlijk sneller is. Dat gezegd hebbende, het interieur van deze ‘G31’ is vele malen hoogwaardiger. Het is niet een klasse hoger, maar vier klasses. Let wel even op de opties. De meeste Fünfers zijn compleet uitgerust, maar geen een exemplaar is identiek. Dit is typisch zo’n auto waarbij importeren enorm kan lonen. Doe je zelf een plezier en vervang de ‘i’ voor de ‘d’. De 530d is goedkoper, zuiniger, sneller, soepeler, smeuiger en lekkerder dan een 530i…

Audi RS6 Avant

€ 49.950

2014

160.000 km

Als je een dikke stationwagon wenst, waarom niet de dikste zoeken? Want dat is de Audi RS6. Het maakt niet uit wat Alpina en Mercedes doen, de RS6 Avant is The Daddy ls het gaat om snel kerstboomtransport. Zo hoort een dikke stationwagon te zijn. De Audi is voornamelijk enorm effectief in bijna alle disciplines. Uiteraard komen er onderstuur grappen. Als je met een RS6 ondersturend een klaverblad afglijdt, rijd je een snelheid waarbij de Officier van Justitie niet hoeft te twijfelen of je roze papiertje de shredder in gaat.

De machtige V8 is de dominante factor, hier nog de langeslag-versie (de huidige RS6 heeft een ‘vierkante’ motor. Met enkele modificaties haal je hier met gemak 700 tot 800 pk uit en meer is ook mogelijk. Over het verbruik hebben we het niet (YOLO) en onderhoud ook niet (YOLO). Wel over de enorme glimlach die je permanent hebt als je deze auto rijdt. Dit is ultiem snel kerstboomtransport. Oh, als stationwagon is het ook een topper: de RS6 heeft een strak en ruim interieur dat erg fraai is afgewerkt. Mocht de RS6 je iets te yolo zijn, een S6 met V8 past ook makkelijk in het budget.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!