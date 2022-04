Bedrijfswagen met 355 pk geschikt als achtervolgingsauto?

Er valt wel wat mee te rammen, met deze bedrijfswagen met 355 pk.

Politieauto’s in Nederland zijn vaak een tikkeltje aan de saaie kant. In veel gevallen zijn het vrij verstandige, praktische en ruime auto’s die niet al te groot zijn. Golfjes, B-Klasses, Tourans: dat soort auto’s. We worden al helemaal wild als de snelweg-politie een witte Audi A6 Avant gaat rijden. Chique, jongens!

De tijden van bomen van kerels met epische snorren in zo’n Rijkspolitie-Porsche liggen helaas achter ons. Misschien is deze Chevrolet Silverado PPV een goede optie voor de Nederlandse hermandad. Ja, hij is een tikkeltje groot, maar dan weet je in elk geval dat ze er niet op gaan dansen bij de Vomar.

Bedrijfswagen met 355 pk

De Chevrolet Silverado PPV is een politieauto die Chevy bouwt voor diverse korpsen in de Verenigde Staten en Canada. Het is de eerste keer dat de PPV op basis van een pick-up is. De basis is een Crew Cab, dus met achterbank. Omdat ruimte in de laadbak niet van het grootste belang is, is er gekozen voor de kortst mogelijke laadbak.

Verder is de auto afgestemd op zware automobiele mishandeling. Er zijn special Rancho-schokdempers, beschermingsplaten en het sper sperdifferentieel is extra zwaar uitgevoerd. Ook is de Silverado PPV met dik 5 centimeter verhoogd.

Mocht de achtervolging zich offroad voortzetten, kan de politie er alsnog achteraan. Niet alleen de rijhoogte is beter, ook de aanloophoeken. De auto kan steilere hellingen nemen.

Om een beetje qua snelheid mee te kunnen is er een 5.3 liter grote V8 gemonteerd. Deze is goed voor 355 pk aan vermogen en 523 Nm aan koppel. De motor is gekoppeld aan een tientraps-automaat. Alle vier de wielen worden aangedreven.

Steelies!

Over wielen gesproken, die zijn namelijk bijzonder gaaf: 20 inch grote Steelies! Stalen velgen zijn altijd erg cool (106 Rallye!), maar in 20 inch al helemaal. Daaromheen zitten Goodyear AllTerrain-banden.

Achter de wielen zitten flinke Brembo-remmen met zes zuigers. Uiteraard is de Silverado PPV voorzien van alle veiligheids- en assistentie-systemen.

Interesse om deze ideale politiewagen aan de vloot toe te voegen? Ze zijn aan het einde van de zomer leverbaar, aldus Chevy. In Nederland wordt het model officieel niet geleverd.

Silverado’s worden weleens grijs geïmporteerd en als bedrijfswagen ingezet. Wellicht kan de politie het goede voorbeeld volgen?

Meer lezen? Dit zijn de 25 snelste pick-ups!