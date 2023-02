Hier, de meest bijzondere Toyota Yaris van de dag

Ja, dit is geen Jaguar Mk. II hatchback maar een flink omgebouwde Toyota Yaris door Mitsuoka.

Je hebt retro, waar de styling van een auto lijkt op iets ouds maar in een nieuw jasje is gestoken. Mitsuoka heeft het tot een sport gemaakt om veel verder te gaan dan retro. Ze pakken een oud ontwerp en plempen het op een bestaande auto. Dat heeft vaak ietwat bizarre en geinig uitziende modellen als gevolg. Geloof je ons niet? Wij introduceren je graag aan de fonkelnieuwe Mitsuoka Viewt Story.

Mitsuoka Viewt

De Mitsuoka Viewt Story borduurt voort op het bestaande model Viewt. Deze auto haalde zijn basis altijd bij de Nissan March (Micra) vandaan. De generaties K11, K12 en K13 hebben een Mitsuoka Viewt-versie gekregen. Deze leek steevast op een Jaguar Mk. II, waar eigenlijk het hele front van die klassieker en vaak ook de bips op een Micra werd geboetseerd.

Viewt Story

Mitsuoka brengt dus nu een nieuwe Viewt uit genaamd Viewt Story, want het is geen Micra meer. De nieuwste Micra (K14) wordt namelijk niet meer in Japan geleverd. We hebben al een beetje verklapt wat de Viewt Story nu is: een omgekatte Toyota Yaris (XP210).

Omgekatte Toyota Yaris

Enerzijds zouden we willen zeggen dat je niet zo veel Yaris meer in de Mitsuoka Viewt Story ziet. Hij is grondig aangepakt, met zoals gezegd een volledig nieuw front erop geboetseerd en ook een klassiek ogende achterkant. Ronde achterlichten en een chromen bumper vormen hier een totaal nieuw uiterlijk. Toch kun je de klassieke onderdelen makkelijk wegdenken en de deuren, het dak en de wielbasis van een Yaris erin herkennen. Vooral het stuk plaatwerk dat op maat gemaakt is om de achterlichten van de Yaris uit te gummen laat zien dat er normaliter een heel ander uiterlijk gekoppeld is aan deze auto.

Yaris motoren

Ook het interieur van de Mitsuoka Viewt Story kan zijn Yaris-roots niet helemaal zuiver verhullen, maar dankzij leuke kleurtjes op de stoelen en het dashboard is het ook niet rampzalig. Ook de aandrijflijnen leent de Viewt Story natuurlijk gewoon van de Yaris. Dat betekent dat je kunt kiezen tussen een 1.0 liter, een 1.5 liter en een 1.5 liter hybridemotor. De 1.5 liter zonder hybride kan eventueel gepaard worden met een handbak, de rest heeft allemaal een CVT. De hybride-variant heeft eventueel vierwielaandrijving.

Dit alles kan van jou zijn voor 3.090.000 yen (21.534 euro). De hele auto wordt voor je verkocht, dus of Mitsuoka hun bodykit kan boetseren op jouw Yaris is niet bekend. Later in het jaar wordt de auto beschikbaar.