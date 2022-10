Mobilize: eigenwijs Frans vervoersmiddel in Parijs

Mobilize staat op de autoshow van Parijs met de Solo en de Ileo Concept.

Naast de gebruikelijke auto’s is een autoshow ook de perfecte aangelegenheid om alternatieve mobiliteit onder de aandacht te brengen. De Renault Groep doet dit met het nieuwe merk Mobilize. Twee modellen, de Mobilize Solo en de Ileo Concept, staan te schitteren op de autoshow van Parijs.

Mobilize Solo

Ik noem het een statafel op drie wielen. Je kijkt naar een compact eenpersoonsvoertuig met een lengte van 1,37 meter. Je neemt plaats aan boord van het elektrische karretje en kunt vervolgens gaan rijden. Het is echt ontworpen voor de korte afstanden. De driewieler heeft een maximumsnelheid van 25 km/u. Bestuurders hebben geen rijbewijs nodig en de besturing verloopt door middel van een joystick.

Er zijn drie laadmogelijkheden voor de Mobilize Solo. Opladen via een kabel, draadloos door middel van inductie of door simpelweg de batterij te wisselen. Het is allemaal nog een concept. Dit ga je dus in deze vorm nog niet op de openbare weg tegenkomen.

Mobilize Duo

Ook in Parijs staat de Mobilize Duo. Kijk, dit is wat leuker en wat serieuzer. De vormen geven natuurlijk al weg dat je kijkt naar een soort Renault Twizy. Vleugeldeuren, een topsnelheid van 45 km/u en iedereen vanaf 16 jar met een bromfietscertificaat of rijbewijs B mag er mee rijden. Met rijbewijs B is het ook mogelijk om legaal een topsnelheid van 80 km/u te rijden.

De voorlopige actieradius van de Mobilize Duo ligt op 140 kilometer. Een uitstekende stadsrakker om snel vanuit huis naar je matties te rijden bijvoorbeeld. Een echte eye catcher op de autoshow van Parijs.