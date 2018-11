Wat? AMG GT R PRO is niet de laatste AMG GT

De koe die AMG GT heet heeft nog melk af te dragen.

Met het gamma van de Mercedes-AMG GT kun je vandaag de dag een mooi memory kaartspel samenstellen. In Los Angeles trok Mercedes-AMG het doek van de laatste toevoeging van de reeks in vorm van de AMG GT R PRO.

In gesprek met RoadAndTrack laat AMG-baas Tobias Moers weten dat dit zeker niet de laatste AMG GT is. Volgens Moers moeten we deze dikkere variant van de AMG GT R niet verwarren met het nog te komen topmodel, de ‘Black Series’. Halverwege 2019 worden prototypes van dit nieuwe topmodel op de Nürburgring getest. De AMG-baas zegt dat deze prototypes eenvoudig te herkennen zullen zijn.

Met die uitspraak geeft Moers min of meer aan dat de AMG GT R ‘Black’ nog een tandje heftiger zal zijn qua aerodynamica. Het vermogen zal ook toenemen. Waar de AMG GT R PRO het nog steeds moet stellen met 585 paarden, zal de Black meer dan 600 pk gaan leveren. De AMG GT S 4-Door Coupe is goed voor 640 pk, wat een hint kan zijn naar het vermogen van het nieuwe topmodel.

De lancering van de AMG GT Black Series is in 2020. Wie geen zin heeft om zolang te moeten wachten kan een belletje plegen naar Renntech. De Amerikaanse tuner heeft diverse pakketjes voor de AMG GT (R), met 825 pk als voorlopige topper.