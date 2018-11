Dit kost de nieuwe Toyota Corolla in Nederland

De naam is terug van weggeweest. De aantrekkelijke aanschafprijs ook?

Je kan nu naar de dealer hobbelen om een nieuwe Corolla te bestellen, want Toyota heeft de prijzen van de Auris-opvolger bekendgemaakt. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een Corolla rij je vanaf 23.995 euro. Voor die bijna 24k ekkermannen scoor je de Hatchback, met een handgeschakelde 1.2 Turbo Comfort met 114 pk.

Iets meer pit krijg je met de 1.8 Hybrid met 122 pk, voor 26.935 euro. De leukere Corolla is echter meteen aan de prijs. De 2.0 Hybrid met 180 pk kost namelijk 32.995 euro. Ga je deze variant aankleden met opties, dan kan de prijs uitkomen op 40.495 euro, wat best stevig is.

Dit waren de prijzen voor de Hatchback, de Corolla komt ook nog als station (Touring Sports) en als Sedan op de markt. De Touring Sports is ongeveer 1.000 euro duurder in vergelijking met de Hatchback. De Sedan komt uitsluitend als 1.8 Hybrid met 122 pk naar ons land en kost 29.295 euro. Dit, omdat deze carrosserievorm niet bijster interessant is in Nederland en dikkere motorvarianten zouden simpelweg te duur worden. Vanaf f 23 maart 2019 staat de nieuwe Corolla bij de dealer.