Moet Alpine deze dikke supercar in productie nemen?

Zo kan een supercar van Alpine eruit zien: maken of kraken?

Met alles dat verandert in de autowereld, moeten we op de leuke dingen blijven letten. Renault, bijvoorbeeld, die Alpine een nieuw leven in hebben geblazen. De nieuwe A110 lijkt erg op zijn verre voorvader, maar rijdt als een lekkere moderne hedendaagse sportauto. Een leuk idee van Renault.

Kernzaken

Tot zo ver hoe je een merk moet presenteren. Het moeilijke gedeelte is bij je kern blijven. Want Alpine is het resultaat van een flinke investering en dat zal je niet terugverdienen met een slechts gemiddeld goed verkopende niche-sportauto. Als Alpine moet blijven bestaan, moet er gekeken worden naar andere zaken die wellicht niet helemaal ‘des Alpines’ zijn. Een sportlabel voor Renault, zelfs een SUV en, iets minder van het historische gedeelte af, een F1-team dat nu naar Alpine vernoemd is. Als je dan toch bezig bent met uitbreiden, waarom dan niet eens kijken naar andere leuke dingen. Een supercar van Alpine bijvoorbeeld, kan dat werken?

Alpine supercar

Gelukkig zijn wij niet de enigen die nadenken over een Alpine supercar. Alpine zelf ook namelijk, met deze A4810. Het design is niet afkomstig van het designcentrum van Alpine of Renault, maar van het IED. Dat staat voor Istituto Europeo di Design, een designschool in Turijn. De Masterstudenten gebruikten voor hun eindopdracht de naam van Alpine om de A4810 te ontwerpen. Vooral het design moet dus het werk doen en helaas voor ons is dat subjectief.

Waterstof

Het idee achter de Alpine A4810 supercar is dat de aandrijflijn gebaseerd is op een elektromotor aangedreven door waterstof. Qua specs en dergelijken wordt er niks gedeeld. Waarschijnlijk omdat deze A4810 niet verder gaat komen dan deze gelikte renders. Wel heeft het de designers van Alpine aan het denken gezet. Ze vonden dat de studenten een frisse blik konden bieden op ontwerpen. Zo kan een supercar, al dan niet geïnspireerd op deze A4810, werkelijkheid worden. Het zou tof zijn, toch? Of moet Alpine blijven bij simpele auto’s en geen supercar bouwen? Dat mogen jullie laten weten hieronder.