“Oliecrisis aanstaande en oplossing is autovrije zondag”

Een makkelijk te voorspellen probleem: er komt een oliecrisis aan. Eén van de oplossingen is het terugbrengen van een autovrije zondag. Kan dat?

Je hoeft geen expert te zijn om een flinke oliecrisis aan te zien komen. Gezien de situatie in Rusland en Oekraïne momenteel zien we aan de pomp al wat een olietekort gaat doen met onze benzineprijzen. Oké, de accijnzen gaan binnenkort naar beneden, maar dat benzine ondanks dat flink duurder gaat worden is evident en niet exclusief voor ons land. Heel Europa, wellicht bijna de hele wereld, gaat dit voelen.

Oplossingen

De International Energy Agency (IEA) voorspelt dus een flinke oliecrisis en zoals gezegd, dat snapt iedereen. Belangrijker is de oplossing en de manier om ervoor te zorgen dat we beter omgaan met de schaarste die gaat ontstaan. Het energieverbruik moet teruggedraaid worden. De IEA heeft een tienpuntenplan gemaakt om minder energie te verbruiken. Een aantal opvallende zaken worden genoemd.

Tienpuntenplan

De lijst is als volgt (aantal bespaarde olie erbij gezet in kb/d of duizend olievaten per dag):

Snelheidslimiet op de snelwegen omlaag met 10 km/u (290 kb/d van auto’s en 140 kb/d voor vrachtwagens)

Werk minstens drie dagen per week thuis (500 kb/d)

Autovrije zondag in steden (380 kb/d of 95 kb/d bij één autovrije zondag per maand)

Gebruik openbaar vervoer of minder energieslurpende ‘micromobiliteit’, lopen of fietsen (330 kb/d)

Alternatieve toegang voor auto’s in steden (210 kb/d)

Autodelen (470 kb/d)

Promoten van efficiënter rijden voor vrachtauto’s en andere bevoorradingsvoertuigen (320 kb/d)

Verbeterde treinen als alternatief voor vliegen (40 kb/d)

Vliegen vermijden waar mogelijk en alternatieve methodes gebruiken (260 kb/d)

Werk maken van het grootschalig bouwen en verkopen van elektrische en/of efficiëntere auto’s (100 kb/d)

Autovrije zondag?

Op zich voor een groot deel allemaal redelijk open deuren, maar de autovrije zondag vinden wij wel een bijzondere in dit plan. Uiteraard was dat idee vroeger ‘normaler’ omdat autorijden nog niet helemaal genormaliseerd was. Nu is het natuurlijk van de zotte om mensen rijden te ontzeggen op een bepaalde dag van de week. Toch noemt de IEA een potentiële autovrije zondag (in steden) als redelijk besparende maatregel. De return van een oude bekende, dus. Wat ervan allemaal in de praktijk komt is natuurlijk nu nog niet te zeggen. Ook al is, zoals gezegd, een hoop ervan een aardig open deur waar sowieso al naar gekeken wordt.