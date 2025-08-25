Exclusief voor Nederland: Manthey 718 Cayman GT4 RS

Oranje boven, maar dan op vier wielen en de focus op het circuit. Dit is de 718 Cayman GT4 RS van Manthey Racing. De Tulp.

Aankomend weekend gaat het spektakel weer los. De Formule 1 op Zandvoort. Tijdens dit weekend beleeft een wel heel bijzondere Porsche zijn debuut in de kustplaats. Maak kennis met De Tulp, een Porsche 718 Cayman GT4 RS van Manthey Racing.

Een samenwerking tussen Porsche Nederland, Porsche Exclusive Manufaktur, Porsche Sonderwunsch en natuurlijk Manthey Racing. Exclusief voor de Nederlandse markt, gehuld in een specificatie die Hollandse trots uitstraalt.

De auto is namelijk gespoten in de kleur Pasteloranje, rechtstreeks uit het Paint to Sample-programma. Diezelfde kleur komt terug op de luchtinlaten, de Porsche-aanduiding op de spoiler en de centrale wielmoeren. De bijnaam De Tulp komt weer terug met een speciaal tulplogo op onder andere de wielkasten, de sleutel en de verlichte dorpellijsten.

Binnenin gaat het feestje vrolijk verder. De kuipstoelen zijn uitgevoerd in zwart leer en Race-Tex, met oranje biezen en geborduurde tulpen in de hoofdsteunen. Zelfs de treklussen in de portieren en de 12-uursmarkering op het sportstuur zijn in oranje uitgevoerd.

Manthey Kit

Onder zijn knaloranje pyjama blijft dit ‘gewoon’ een 718 Cayman GT4 RS. Oftewel een 4.0-liter zescilinder boxer met 500 pk. Maar dankzij de Manthey Kit is dit geen ‘gewone’ RS meer.

Het pakket voegt onder meer een grotere achtervleugel, aangepaste skirts, een diffuser, extra louvres en aerodiscs toe. Resultaat: bij 200 km/u genereert de auto 169 kilo neerwaartse druk, bijna dubbel zoveel als de standaardversie. Het circuit van Zandvoort is wat dat betreft de juiste plek voor de onthulling van dit model.

Verder geeft Manthey je een instelbare ophanging, stalen remleidingen en de titanium rolkooi van het Weissach-pakket. Al met al is deze setup op de Nürburgring goed voor een rondetijd van 7:03,121 minuten. Dat is zes seconden sneller dan een standaard GT4 RS.

Extra gadgets voor de liefhebber

Alsof de auto zelf nog niet bijzonder genoeg is, ontwikkelde Porsche Design ook een bijpassend horloge: de Chronograph 718 Cayman GT4 RS “De Tulp”. Met een zwarte titanium kast, oranje details en een rotor die is vormgegeven als de velg van de auto.

Voor wie minder diep in de buidel wil tasten, is er nog een oranje thermosbeker met tulplogo, gelimiteerd op 718 stuks. Als je het lief vraagt aan Porsche krijg je misschien ook wel een etui, agenda en een boekenkaft van De Tulp. Is je zoon of dochter ook meteen klaar voor het nieuwe schooljaar.

Hollandser wordt het niet

Met deze speciale 718 Cayman GT4 RS laat Porsche zien wat er gebeurt als je Duitse degelijkheid combineert met een flinke portie Nederlands maatwerk. Porsche presenteert “De Tulp” voor het eerst aan het publiek tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort (29-31 augustus), in de Ben Pon Lounge.